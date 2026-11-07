Казанский авиазавод в 2027 году выпустит пять Ту-214 вместо восьми

Казанский авиационный завод в 2027 году выпустит пять самолетов Ту-214, тогда как ранее речь шла о восьми машинах. Обновленный показатель зафиксирован в проекте комплексного плана действий правительства Татарстана по реализации послания главы республики Госсовету на следующий год, однако документ пока не утвержден.

Ранее федеральные чиновники, связанные с предприятием, анонсировали выпуск восьми самолетов в 2027 году и до 20 машин в 2028-м. Амбициозные цели по производству «тушек» не раз озвучивали власти разных уровней, но на практике планы регулярно корректировались. Первую машину Объединенная авиастроительная корпорация должна была поставить еще в 2024 году, а в 2025-м планировалось построить еще четыре. Дедлайн перенесли на 2026 год из-за обязательств завода перед правительственным спецотрядом «Россия».

Корректировки коснулись и договоренности с авиакомпанией S7 о поставке сотни самолетов. Подписание контракта оказалось под угрозой срыва из-за технических проблем на предприятии и отсутствия субсидии, которая снизила бы цену машины с почти 9 млрд рублей хотя бы на треть. Сам контракт должен быть утвержден и подписан до конца 2026 года — это предусмотрено меморандумом, который перевозчик заключил с ОАК в 2024-м.