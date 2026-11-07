Новости Татарстана

Ирада Аюпова поздравила жителей Татарстана с годовщиной Октябрьской революции

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова обратилась к жителям республики в связи с 109-й годовщиной Октябрьской революции. Она напомнила, что события 7 ноября 1917 года оказали серьезное влияние на судьбу России и ход мировой истории.

По словам главы Минкультуры РТ, революция стала одной из ключевых вех, определивших облик XX века, и задала вектор развития политики, экономики и общественного уклада. Для Татарстана эта дата имеет особое значение: именно после революции в 1920 году была образована Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика.

Ирада Аюпова подчеркнула, что создание ТАССР определило территориальные границы республики, дало импульс культурным преобразованиям и развитию татарского языка, литературы и искусства. Автономия открыла новые возможности для творческой реализации жителей региона.

Министр отметила, что сегодня важно не искать поводы для разногласий, а беречь то, что объединяет общество. Она напомнила слова Президента России Владимира Путина о том, что, обращаясь к истории, страна выстраивает свое будущее, а голос каждого народа звучит как часть единого целого.

В завершение Ирада Аюпова пожелала жителям республики здоровья, душевного тепла, согласия и благополучия, подчеркнув важность уважения к памяти предков и дружбы народов.

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