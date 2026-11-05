Турецкие хозяйки готовят лепёшки с картошкой и сыром: тонкое тесто и много начинки — вкуснее пирожков

В Турции тонкие лепёшки с начинкой готовят прямо на сковороде. Они называются гёзлеме и особенно хороши с картофелем и сыром. Снаружи тесто покрывается румяными пятнышками, а внутри скрывается мягкая, ароматная начинка с расплавленным сыром.

В отличие от привычных пирожков, гёзлеме не требуют дрожжей и длительного ожидания. Тесто замешивается из простых продуктов, тонко раскатывается и готовится на сухой сковороде. Получается сытное блюдо для завтрака или ужина.

Какие продукты понадобятся

На 6 лепёшек.

Для теста:

пшеничная мука — 350 г;

тёплая вода — 180 мл;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — ½ ч. л.

Для начинки:

картофель — 500 г;

твёрдый сыр — 150 г;

репчатый лук — 1 шт.;

сливочное масло — 20 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

чёрный перец — по вкусу;

соль — по вкусу;

зелень — по желанию.

Дополнительно понадобится немного сливочного масла для смазывания готовых лепёшек.

Как приготовить турецкие лепёшки с картошкой и сыром

Просейте муку в глубокую миску, добавьте соль, тёплую воду и растительное масло. Замесите мягкое эластичное тесто. Если оно сильно липнет к рукам, добавьте немного муки, но не делайте его слишком плотным. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 20–30 минут. За это время оно станет более податливым и будет легче раскатываться. Очистите картофель, нарежьте кусочками и отварите в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду и разомните картофель в густое пюре без молока. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого оттенка. Добавьте обжаренный лук и сливочное масло к картофелю. Приправьте перцем и перемешайте. Дайте начинке немного остыть, затем добавьте натёртый сыр и зелень. Разделите тесто на шесть одинаковых частей. Каждую раскатайте в очень тонкий круг диаметром примерно 25–28 см. На одну половину круга выложите картофельно-сырную начинку, оставляя около 1,5 см свободного края. Накройте второй половиной теста и тщательно защипните края. Получится лепёшка в форме полумесяца. Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Выложите лепёшку и готовьте примерно по 3–4 минуты с каждой стороны до появления золотистых пятнышек. Тесто должно полностью пропечься. Переложите готовое гёзлеме на тарелку и смажьте небольшим количеством сливочного масла.

Подавайте лепёшки горячими, пока сыр внутри остаётся мягким и тягучим.

Почему гёзлеме получаются такими вкусными

Главный секрет — контраст тонкого теста и щедрой начинки.

При обжаривании поверхность лепёшки слегка подсыхает и подрумянивается, а внутри картофель остаётся нежным. Расплавленный сыр соединяется с пюре и делает начинку более насыщенной.

При этом лепёшки не требуют большого количества масла: их готовят на сухой сковороде, а сливочное масло добавляют уже после жарки.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не добавляйте в картофельное пюре молоко. Начинка должна быть густой, иначе при раскатывании и жарке она начнёт размягчать тесто. А чтобы гёзлеме не рвались, дайте тесту отдохнуть хотя бы 20 минут перед раскатыванием.

Главная ошибка — слишком толстое тесто

Если раскатать тесто толстым слоем, лепёшки будут напоминать обычные пирожки.

Для гёзлеме важно раскатывать его максимально тонко, но так, чтобы оно не рвалось при добавлении начинки.

Хорошо отдохнувшее тесто становится эластичнее и легче растягивается.

Если при раскатывании оно постоянно сжимается обратно, оставьте заготовку под полотенцем ещё на 5–10 минут.

Какой сыр лучше использовать

Для домашнего варианта подойдут гауда, российский сыр или другой полутвёрдый сорт, который хорошо плавится.

В Турции для подобных лепёшек также используют местные рассольные сыры. Они придают начинке более солёный и выраженный вкус.

Если используете брынзу или фету, уменьшите количество соли в картофеле. При этом начинка будет менее тягучей, чем с обычным полутвёрдым сыром.

Как сделать начинку ароматнее

Картофель хорошо сочетается с зеленью и пряностями.

Можно добавить немного свежей петрушки, зелёного лука или укропа.

Для более яркого вкуса подойдут щепотка паприки и небольшое количество молотого красного перца.

Однако слишком много специй добавлять не стоит: они могут перебить нежный вкус картофеля и сыра.

Почему лепёшки могут получиться сухими

Чаще всего причина заключается в слишком долгой жарке или чрезмерном количестве муки в тесте.

Не стоит держать гёзлеме на сковороде дольше необходимого. Как только обе стороны подрумянились, а тесто пропеклось, лепёшку можно снимать.

Готовые изделия желательно складывать стопкой и накрывать чистым полотенцем. Так они останутся мягче.

Можно ли приготовить без сыра

Да. Картофельная начинка с обжаренным луком и зеленью сама по себе получается вкусной.

В таком случае можно добавить немного больше сливочного масла или щепотку паприки.

Также гёзлеме готовят со шпинатом, мясным фаршем и различными видами сыра.

Но сочетание картофеля и расплавленного сыра особенно удобно для домашнего приготовления: продукты доступные, а начинка получается сытной.

С чем подавать турецкие лепёшки

В Турции гёзлеме часто подают с чаем или айраном.

Дома их можно дополнить натуральным йогуртом, свежими огурцами, помидорами или зеленью.

Для более насыщенного вкуса подойдёт соус из йогурта, чеснока и небольшого количества соли.

Лепёшки хороши и как самостоятельный ужин, и как горячая закуска.

Как хранить готовые гёзлеме

Лучше всего есть лепёшки сразу после приготовления.

Если часть осталась, полностью остудите их, переложите в закрытый контейнер и уберите в холодильник. Хранить рекомендуется не более 2–3 дней.

Разогревать удобнее на сухой сковороде под крышкой. Так тесто снова станет мягким, а сыр внутри расплавится.

Турецкие гёзлеме с картофелем и сыром — простой способ приготовить сытное блюдо без дрожжей и духовки. Тонкое тесто, нежная картофельная начинка и расплавленный сыр делают эти лепёшки особенно аппетитными. А благодаря приготовлению на сковороде рецепт легко повторить даже на небольшой кухне.

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