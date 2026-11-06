В РПЦ объяснили, куда девать старые иконы и почему их нельзя выбрасывать

Обнаруженные на берегу Суры в Пензе иконы стали поводом для обсуждения правил обращения с православными святынями. Весной 2025 года местные жители нашли свёрток с религиозными изображениями, оставленный неизвестным человеком. Диакон Пензенской епархии Евгений Белохвостиков объяснил, как верующим следует поступать с обветшавшими образами. Об этом пишет «Главный региональный».

По предположению священнослужителя, владелец икон мог оставить их возле реки не из неуважения к религии, а из-за незнания церковных традиций. Вероятно, изображения пришли в негодность, и человек решил избавиться от них привычным для себя способом.

Белохвостиков пояснил, что в православии существуют рекомендации по обращению с повреждёнными святынями. Если икону невозможно восстановить или продолжать использовать, допускается её сожжение. Оставшийся пепел следует закопать в чистом месте, где по нему не будут ходить люди и животные.

Другой вариант — захоронить саму икону. Перед этим религиозное изображение необходимо завернуть в ткань, после чего аккуратно предать земле.

Однако наиболее предпочтительным решением диакон назвал передачу старых образов в храм. Сотрудники церкви смогут оценить состояние предметов и определить, как правильно с ними поступить.

Священнослужитель также напомнил, что прежде существовал обычай оставлять пришедшие в негодность иконы в реках. Сегодня от такой практики рекомендуют отказаться, поскольку она способна причинить вред окружающей среде.

При этом возраст и повреждения не всегда означают, что религиозный предмет следует уничтожить. Некоторые старинные иконы и церковные книги могут представлять историческую ценность.

В подтверждение Белохвостиков привёл случай со старым православным календарём, который прихожане передали в церковь. Впоследствии оказалось, что издание советского времени является редким и заслуживает сохранения.

Поэтому верующим советуют не торопиться избавляться от старых святынь самостоятельно. Обращение в ближайший храм позволит выбрать подходящий способ обращения с ними и не допустить случайного уничтожения ценных предметов.

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