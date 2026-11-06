Не у нас

В РПЦ объяснили, куда девать старые иконы и почему их нельзя выбрасывать

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Обнаруженные на берегу Суры в Пензе иконы стали поводом для обсуждения правил обращения с православными святынями. Весной 2025 года местные жители нашли свёрток с религиозными изображениями, оставленный неизвестным человеком. Диакон Пензенской епархии Евгений Белохвостиков объяснил, как верующим следует поступать с обветшавшими образами. Об этом пишет «Главный региональный».

По предположению священнослужителя, владелец икон мог оставить их возле реки не из неуважения к религии, а из-за незнания церковных традиций. Вероятно, изображения пришли в негодность, и человек решил избавиться от них привычным для себя способом.

Белохвостиков пояснил, что в православии существуют рекомендации по обращению с повреждёнными святынями. Если икону невозможно восстановить или продолжать использовать, допускается её сожжение. Оставшийся пепел следует закопать в чистом месте, где по нему не будут ходить люди и животные.

Другой вариант — захоронить саму икону. Перед этим религиозное изображение необходимо завернуть в ткань, после чего аккуратно предать земле.

Однако наиболее предпочтительным решением диакон назвал передачу старых образов в храм. Сотрудники церкви смогут оценить состояние предметов и определить, как правильно с ними поступить.

Священнослужитель также напомнил, что прежде существовал обычай оставлять пришедшие в негодность иконы в реках. Сегодня от такой практики рекомендуют отказаться, поскольку она способна причинить вред окружающей среде.

При этом возраст и повреждения не всегда означают, что религиозный предмет следует уничтожить. Некоторые старинные иконы и церковные книги могут представлять историческую ценность.

В подтверждение Белохвостиков привёл случай со старым православным календарём, который прихожане передали в церковь. Впоследствии оказалось, что издание советского времени является редким и заслуживает сохранения.

Поэтому верующим советуют не торопиться избавляться от старых святынь самостоятельно. Обращение в ближайший храм позволит выбрать подходящий способ обращения с ними и не допустить случайного уничтожения ценных предметов.

Может быть интересно:

  1. Итальянцы готовят рисовые шарики с сыром: снаружи хрустят, а внутри тянется расплавленная начинка
  2. Творог больше не превращаю в сырники: смешиваю с шоколадом — готовлю нежный десерт без выпечки
  3. Из обычной картошки готовлю хрустящие палочки: добавляю крахмал и сыр — исчезают со стола за минуты
  4. Грузины готовят фасоль так, что мясо не нужно: добавляют орехи и специи — получается сытное лобио
  5. Кухонные полотенца неприятно пахнут даже после стирки: как избавиться от запаха и не испортить ткань

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Канадское министерство: РФ не может быть представлена в международном спорте

Гид по районам

23 часа назад

Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре: структурные сдвиги на фоне изменений в «Семейной ипотеке»

яйца и борная кислота

Не у нас

18 часов назад

В РПЦ рассказали, как поступить, если домашний питомец умирает в мучениях

Гид по Казани

3 дня назад

Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией

специалист-косметолог в Москве

Не у нас

день назад

Эвандер Кейн сообщил, что хочет переехать в РФ

Кулинария

день назад

Куриное филе больше не жарю просто кусочками: заливаю сметаной с горчицей — мясо получается сочным

Кулинария

11 часов назад

Когда до зарплаты далеко, готовлю этот пирог из капусты: заливаю простым тестом — получается целый противень

Кулинария

день назад

Обычные шампиньоны превращаю в сытный ужин: начиняю картофелем и сыром — запекаю до румяной корочки

Кулинария

день назад

Обычную морковь превращаю в домашний пирог: добавляю апельсин — аромат стоит на всю кухню
Новости Татарстана
13 минут назад

Синоптики предупредили татарстанцев о снеге и гололеде в субботу

Синоптики предупредили о снеге, мокром снеге и ...

Новости Татарстана

46 минут назад

Эксперты: Конституция Татарстана стала основой стабильности и развития региона

Кулинария

час назад

Обычные макароны превращаю в сытную запеканку: добавляю яйца и сыр — получается ужин на всю семью

Интересно

2 часа назад

Криминальные сериалы: почему мы следим за расследованиями

Кулинария

3 часа назад

Картофель больше не превращаю в пюре: смешиваю с сыром и яйцом — запекаю золотистые гнёзда
Эпидпорог по ОРВИ в Татарстане не достигнут: за...
Новости Татарстана
час назад

Эпидпорог по ОРВИ в Татарстане не достигнут: заболеваемость ниже на 27%

Новости Казани

4 часа назад

Казань обошла миллионники по интересу к театрам: что показало исследование

Не у нас

4 часа назад

«Словно вернулись в СССР»: туристы пожаловались на отдых в Абхазии

Кулинария

5 часов назад

Французы превращают вчерашний хлеб в сладкий завтрак: обмакивают в яйцо и молоко — получается нежнее оладий
ВТБ: ИИ пока нельзя доверить управление «сердце...
Полезное
6 дней назад

ВТБ: ИИ пока нельзя доверить управление «сердцем банка»