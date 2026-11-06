Шамиль Хасянов возглавил отдел полиции Чистопольского района

Новым начальником ОМВД России по Чистопольскому району назначен подполковник полиции Шамиль Хасянов. Ранее он руководил казанским отделом полиции №14 «Дербышки». О кадровом решении стало известно на совещании, которое провел глава МВД по Татарстану Дамир Сатретдинов.

Министр представил нового руководителя личному составу и выразил уверенность, что Хасянов предложит свежие подходы к повышению эффективности работы подразделения по ключевым направлениям оперативно-служебной деятельности.

В завершение встречи Дамир Сатретдинов поздравил сотрудников ОМВД с Днем Конституции Татарстана и предстоящим профессиональным праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел России. Отличившимся полицейским вручили ведомственные награды.