Новости Татарстана

Шамиль Хасянов возглавил отдел полиции Чистопольского района

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Шамиль Хасянов назначен начальником ОМВД по Чис...

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Новым начальником ОМВД России по Чистопольскому району назначен подполковник полиции Шамиль Хасянов. Ранее он руководил казанским отделом полиции №14 «Дербышки». О кадровом решении стало известно на совещании, которое провел глава МВД по Татарстану Дамир Сатретдинов.

Министр представил нового руководителя личному составу и выразил уверенность, что Хасянов предложит свежие подходы к повышению эффективности работы подразделения по ключевым направлениям оперативно-служебной деятельности.

В завершение встречи Дамир Сатретдинов поздравил сотрудников ОМВД с Днем Конституции Татарстана и предстоящим профессиональным праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел России. Отличившимся полицейским вручили ведомственные награды.

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