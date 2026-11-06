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Казанский кинотеатр «Мир» приостановил показы из-за технических проблем

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Кинотеатр «Мир» в Казани временно отменял сеанс...

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Кинотеатр «Мир» на улице Достоевского в Казани со вчерашнего дня отменил все ближайшие сеансы. Причина — техническая, сообщили в кассе кинотеатра. Деньги за купленные билеты, включая онлайн-заказы, возвращаются зрителям.

В кинотеатре пояснили, что билеты, приобретенные онлайн, можно вернуть в том сервисе, где они покупались. Большинство таких заказов уже отправлено на возврат. Билеты, купленные в кассе, возвращаются там же.

Позже в кинотеатре сообщили о возобновлении работы в привычном режиме. «Мы благодарим вас за понимание и поддержку. Все сеансы проходят согласно расписанию», — говорится в сообщении.

Кинотеатр «Мир» открылся в 1959 году как летний кинотеатр, а в 1960-м его модернизировали для круглогодичной работы. В 2002 году обновили инженерные и внутренние системы, в 2009-м кинотеатр вошел в состав «Татаркино». В 2022 году здесь отремонтировали фасад, крышу и зрительный зал: установили более комфортные кресла, увеличили расстояние между рядами, обустроили пандус и обновили вспомогательные помещения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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