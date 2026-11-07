Как Казань осваивала лифты, водопровод и телефоны: рассказ историка архитектуры

В конце XIX века Казань стремительно входила в индустриальную эпоху: технические новинки, которые раньше казались диковинкой, постепенно становились частью повседневной жизни. О том, как инженерные решения меняли облик города и быт его жителей, рассказала историк архитектуры, реставратор и ведущая клуба «Казань глазами инженера» Юлия Глазырина.

Первое электричество в Казани появилось задолго до городской электростанции. В 1853 году профессор Казанского университета Александр Савельев провел публичный опыт электрического освещения, установив дуговую лампу на крыше физического кабинета. Однако централизованное электроснабжение началось лишь в 1895 году, когда бельгийское акционерное общество построило первую электростанцию общего пользования. Уже к 1897 году электрический свет загорелся на главных улицах города, а с 1899 года станция начала питать казанский трамвай.

Символом технического прогресса стал Александровский пассаж, построенный в 1880-х годах под руководством архитектора Генриха Руша. Здесь установили одни из первых в городе лифтов: один для подъема товаров, другой для посетителей. В доме купца Кекина, последней крупной работе Руша, в 1905 году появился уже электрический подъемник. Эти здания также стали первыми площадками для внедрения дорогих инженерных систем — от воздушного отопления до собственных электростанций.

Водопровод в Казани появился в 1874 году: вода из Волги после очистки поступала по чугунным трубам в центральную часть города. А вот история городской канализации изучена хуже. Известно, что Руш, занимая должность главного инженера городской управы, разработал закрытый сифон для отвода сточных вод, установка которого стала обязательной для домовладельцев. По одной из версий, именно проблемы с канализацией могли стать причиной частичного обрушения Александровского пассажа в 1977 году.

Первая телефонная линия в Казани соединила Юнкерское училище и Офицерское собрание в 1881 году. Полноценная городская станция открылась в 1888 году и обслуживала около 70 абонентов. Связь была дорогой: годовая абонентская плата достигала 250 рублей, а сам аппарат стоил около 150 рублей. Первыми пользователями стали банки, торговые фирмы и состоятельные купцы, а к 1916 году число абонентов выросло до двух тысяч. По словам Глазыриной, многие даты и подробности появления первых технологий в Казани остаются предметом изучения, так как архивные документы сохранились не полностью.