Новости Татарстана

В АПК Татарстана задействовали свыше 650 студентов-отрядников

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В этом году на предприятиях АПК Татарстана рабо...

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Свыше 650 студентов из отрядов Татарстана в этом году получили работу на предприятиях агропромышленного комплекса. Об этом сообщил директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, зампред наблюдательного совета РСО Василий Ислаев. По его словам, привлечь молодежь в сельское хозяйство — одна из главных задач движения.

Большинство этих ребят — 73% — родом из районов республики. Для них стараются подбирать места в родных муниципалитетах, чтобы после учебы они оставались на производстве. Также движение переходит от сезонных подработок к круглогодичной занятости, а от труда разнорабочих — к более квалифицированным специальностям.

Обучение помогает повышать квалификацию. Весной и осенью более 700 студентов осваивают дополнительные рабочие профессии по 17 востребованным сельскохозяйственным направлениям. Курсы бесплатные, на них привлекают федеральную субсидию. На некоторых объектах к третьему году работы в уборочную страду молодые люди зарабатывают около 240 тысяч рублей в месяц — почти в пять раз больше, чем в первый год.

Тем, кто несколько лет успешно трудится на предприятии, помогают оформить целевой договор с работодателем. Это дает возможность поступить в вуз после колледжа или в магистратуру после бакалавриата, учиться бесплатно и получить гарантированное место.

С этого года в Татарстане строят систему непрерывной подготовки кадров для АПК, начиная со школы. Вместе с холдинговой компанией «Чистополье» создают профильные трудовые отряды подростков: школьники знакомятся с сельским хозяйством и технологиями, затем поступают в Казанский государственный аграрный университет и возвращаются в отряды. Впервые летом подростки из РСО работали в Альметьевском районе на уборке капусты. Кроме того, студентов привлекали к сбору яблок в Дрожжановском районе и на всероссийском трудовом проекте в Липецкой области. Более 40% ребят трудятся механизаторами и трактористами, около 30% — ветеринарами, зоотехниками, птицеводами и агрономами. Также в сельском хозяйстве заняты слесари, сварщики и инженеры.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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