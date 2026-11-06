Из двух бананов и стакана овсянки готовлю мягкое печенье: без муки и добавленного сахара

Когда хочется домашнего печенья, но нет желания возиться с тестом, выручает простой рецепт из двух ингредиентов. Достаточно размять спелые бананы, смешать их с овсяными хлопьями и отправить в духовку. Ни пшеничная мука, ни сахар для этого не понадобятся.

Печенье получается мягким, слегка влажным внутри и приятно сладким благодаря бананам. Его удобно готовить на завтрак, брать с собой на работу или подавать к чаю. А вся подготовка занимает около пяти минут.

Какие продукты понадобятся

На 10–12 небольших печений:

спелые бананы — 2 шт. (примерно 220–250 г мякоти);

овсяные хлопья — 1 стакан (около 90–100 г).

По желанию можно добавить щепотку корицы, немного ванили или горсть измельчённых орехов.

Лучше использовать очень спелые бананы с коричневыми точками на кожуре. Они мягче и слаще, поэтому печенье получится вкусным без добавленного сахара.

Как приготовить бананово-овсяное печенье

Разогрейте духовку до 180 °C. Очистите бананы, переложите в глубокую миску и тщательно разомните вилкой до состояния пюре. Добавьте овсяные хлопья и перемешайте ложкой. Оставьте смесь на 5–10 минут, чтобы хлопья впитали часть банановой влаги. Застелите противень пергаментом. Столовой ложкой выложите небольшие порции теста, оставляя между ними расстояние. Слегка приплюсните каждую порцию, придав форму круглого печенья толщиной около 1 см. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C, пока поверхность не станет более плотной, а края слегка не подрумянятся. Достаньте противень и дайте печенью остыть 5–10 минут.

Готовое печенье остаётся мягким, а не хрустящим, как классическое песочное. Именно в этом особенность рецепта.

Почему печенье держит форму без муки и яиц

Банановое пюре соединяет овсяные хлопья и помогает сформировать достаточно плотную массу.

Во время выпекания овсянка впитывает влагу, а бананы постепенно становятся гуще. Благодаря этому печенье сохраняет форму без яиц и пшеничной муки.

При этом структура остаётся нежной и немного влажной.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если после смешивания масса кажется слишком жидкой, добавьте одну-две столовые ложки овсяных хлопьев и подождите пять минут. Если смесь, наоборот, слишком сухая и рассыпается, вмешайте немного дополнительного бананового пюре. Правильное тесто должно легко собираться ложкой и сохранять форму на противне.

Какие овсяные хлопья лучше выбрать

Для этого рецепта особенно удобны хлопья быстрого приготовления без сахара и ароматизаторов. Они быстрее размягчаются и дают более однородную текстуру.

Обычный геркулес тоже подходит, но печенье получится более фактурным. В таком случае можно предварительно немного измельчить хлопья в блендере.

Использовать готовую сладкую овсяную кашу не стоит: она содержит слишком много влаги, а её состав может отличаться от необходимого.

Главная ошибка — слишком крупное печенье

Бананово-овсяное тесто достаточно влажное. Если сформировать большие и толстые заготовки, середина может остаться чрезмерно мягкой даже после выпекания.

Лучше делать небольшие печенья толщиной около сантиметра.

Также не стоит ожидать, что они сильно увеличатся в объёме. В рецепте нет разрыхлителя, поэтому форма практически не изменится.

Как разнообразить вкус

Базовый рецепт легко дополнить другими ингредиентами:

Корица: придаст тёплый пряный аромат.

Грецкие орехи: добавят приятный хруст.

Кокосовая стружка: сделает вкус более насыщенным.

Изюм: усилит естественную сладость.

Какао: позволит приготовить шоколадный вариант без добавленного сахара.

Если добавляете сухофрукты, помните, что они содержат природные сахара. А шоколадные капли могут содержать добавленный сахар, поэтому для сохранения исходного состава лучше выбирать какао без подсластителей.

Почему печенье может получиться слишком влажным

Обычно причина заключается в размере бананов или недостаточном количестве хлопьев.

Крупные плоды дают больше пюре, поэтому одного стакана овсянки иногда оказывается недостаточно.

Также важно не вынимать печенье из духовки слишком рано. Оно должно стать достаточно плотным, чтобы сохранять форму при переносе.

При этом пересушивать выпечку не нужно: мягкая середина для такого рецепта совершенно нормальна.

Можно ли приготовить без духовки

При желании небольшие порции теста можно приготовить на сковороде с антипригарным покрытием.

Выкладывайте массу тонкими лепёшками и готовьте под крышкой на слабом огне примерно по 3–5 минут с каждой стороны.

Получится скорее мягкое овсяное печенье-оладья, чем классическая выпечка.

Для более равномерного результата всё же лучше использовать духовку.

Как хранить банановое печенье

Из-за высокой влажности такое печенье хранится меньше, чем обычное сухое.

После полного остывания переложите его в закрытый контейнер и уберите в холодильник. Желательно съесть в течение 2–3 дней.

Также печенье можно заморозить порциями и размораживать по мере необходимости.

Перед подачей его удобно слегка подогреть в духовке или микроволновой печи.

Бананово-овсяное печенье — удачный вариант домашней выпечки, когда под рукой минимум продуктов. Два спелых банана и стакан хлопьев превращаются в мягкий десерт без добавленного сахара и пшеничной муки. А если менять дополнительные ингредиенты, каждый раз можно получать немного другой вкус.

Может быть интересно: