Обычные макароны превращаю в сытную запеканку: добавляю яйца и сыр — получается ужин на всю семью

Когда в холодильнике осталось немного сыра, а на кухне есть пачка макарон, можно приготовить сытный ужин без мяса и дорогих ингредиентов. Макаронная запеканка с яйцами получается нежной внутри, с аппетитной сырной корочкой сверху. При этом большую часть работы выполняет духовка.

Такой рецепт особенно удобен для семейного ужина. Подойдут практически любые короткие макароны: рожки, перья, спиральки или ракушки. А если со вчерашнего дня остались уже отваренные макароны, приготовление займёт ещё меньше времени.

Какие продукты понадобятся

На 4–5 порций:

макароны — 300 г в сухом виде;

яйца — 3 шт.;

молоко — 250 мл;

твёрдый сыр — 150 г;

сливочное масло — 20 г;

сметана — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по желанию;

сушёный чеснок — ½ ч. л.;

зелень — для подачи.

Для запекания подойдёт форма размером примерно 20 × 25 см.

Как приготовить макаронную запеканку с сыром

Вскипятите воду в большой кастрюле, посолите и высыпьте макароны. Отварите их на 1–2 минуты меньше времени, указанного на упаковке. Они должны остаться слегка плотными, поскольку продолжат готовиться в духовке. Откиньте макароны на дуршлаг и дайте воде стечь. Натрите сыр на крупной тёрке. Примерно треть отложите для верхней корочки. В глубокой миске соедините яйца, молоко и сметану. Добавьте соль, перец и сушёный чеснок. Перемешайте венчиком до однородности. Всыпьте большую часть натёртого сыра в яично-молочную смесь. Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму сливочным маслом и выложите в неё отваренные макароны. Залейте макароны подготовленной смесью и аккуратно перемешайте, чтобы заливка распределилась равномерно. Посыпьте поверхность оставшимся сыром. Отправьте форму в духовку на 25–35 минут. Запеканка готова, когда заливка полностью схватится, а сверху появится золотистая корочка. Достаньте блюдо и оставьте на 5–10 минут перед нарезкой.

За это время запеканка немного уплотнится, поэтому её будет проще разделить на аккуратные порции.

Почему запеканка получается нежной

Главный секрет — правильная яично-молочная заливка.

Во время запекания яйца постепенно загустевают и соединяют макароны в единую массу. Молоко и сметана помогают сохранить нежную текстуру, а расплавленный сыр делает вкус насыщеннее.

Если использовать только яйца без молока, запеканка может получиться слишком плотной.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не доваривайте макароны до полной мягкости. Если они уже разварились в кастрюле, после 30 минут в духовке блюдо может превратиться в слишком мягкую массу. Лучше оставить макароны слегка упругими — тогда готовая запеканка сохранит приятную текстуру.

Главная ошибка — слишком много жидкости

Иногда в заливку добавляют больше молока, рассчитывая сделать блюдо особенно сочным.

Однако избыток жидкости может привести к тому, что середина запеканки долго не будет схватываться.

На 300 г сухих макарон обычно достаточно трёх яиц и 250 мл молока с небольшим количеством сметаны.

Если используете уже отваренные макароны, ориентируйтесь на их количество: для этого рецепта понадобится примерно 700–750 г готового продукта.

Какой сыр лучше подходит

Для макаронной запеканки удобнее всего использовать полутвёрдые сорта, которые хорошо плавятся.

Подойдут российский сыр, гауда, эдам или чеддер.

Если хочется получить более выраженную золотистую корочку, можно смешать обычный сыр с небольшим количеством пармезана.

Сыр лучше натирать самостоятельно: так он обычно плавится равномернее.

Что добавить, чтобы сделать ужин сытнее

Базовый рецепт легко изменить в зависимости от того, какие продукты остались в холодильнике.

Шампиньоны: предварительно обжарьте с луком до испарения влаги.

Помидоры: добавьте небольшие кусочки без лишнего сока.

Брокколи: предварительно бланшируйте соцветия 2–3 минуты.

Ветчина: нарежьте небольшими кубиками и смешайте с макаронами.

Курица: используйте уже приготовленное мясо, разобранное на небольшие кусочки.

Если добавляете овощи, важно не перегружать запеканку влагой. Грибы лучше обжарить, а сочные помидоры использовать умеренно.

Можно ли использовать вчерашние макароны

Да, и это один из самых удобных способов приготовить ужин из остатков еды.

Если макароны были быстро охлаждены и правильно хранились в холодильнике, их можно использовать для запеканки на следующий день.

Разогревать их отдельно перед приготовлением необязательно. Достаточно переложить в смазанную форму, залить яично-молочной смесью и отправить в духовку.

При использовании холодных макарон время запекания может немного увеличиться.

Почему запеканка получается сухой

Обычно это происходит из-за слишком долгого приготовления или недостаточного количества заливки.

Если держать форму в духовке значительно дольше необходимого, яйца могут стать плотными, а макароны — потерять сочность.

Начинайте проверять готовность через 25 минут. Середина должна быть схватившейся, без жидкой яичной смеси.

Если верх слишком быстро темнеет, а внутри блюдо ещё не готово, прикройте форму фольгой и продолжайте запекание.

Как добиться красивой сырной корочки

Для аппетитной поверхности важно распределить сыр равномерно.

Не стоит сразу включать максимальную температуру: сыр может подгореть раньше, чем приготовится заливка.

Лучше запекать блюдо при 180 °C, а в самом конце при необходимости увеличить нагрев до 200 °C на 2–3 минуты, внимательно следя за корочкой.

С чем подавать макаронную запеканку

Поскольку блюдо достаточно сытное, лучше дополнить его свежими овощами.

Хорошо подойдут салат из огурцов и помидоров, зелень или лёгкий овощной соус.

Также запеканку можно подавать с небольшим количеством сметаны.

Она вкусна сразу после духовки, но и после повторного разогревания сохраняет приятную текстуру.

Как хранить готовую запеканку

После приготовления дайте блюду немного остыть и уберите оставшиеся порции в холодильник не позднее двух часов.

В закрытом контейнере запеканку можно хранить 2–3 дня.

Разогревать лучше в духовке при 170 °C до полного прогревания. Чтобы поверхность не пересыхала, форму можно прикрыть фольгой.

Макаронная запеканка с яйцами и сыром — простой способ приготовить полноценный ужин из доступных продуктов. Она не требует сложной подготовки, позволяет использовать оставшиеся макароны и легко меняется в зависимости от содержимого холодильника. А нежная середина и румяная сырная корочка делают привычные макароны гораздо интереснее.

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