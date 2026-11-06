Эпидпорог по ОРВИ в Татарстане не достигнут: заболеваемость ниже на 27%

За минувшую неделю в Татарстане зафиксировали 11 730 случаев ОРВИ и гриппа. Этот показатель оказался на 27,9% ниже эпидемического порога, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости практически не изменился. Среди заболевших медики выявили восемь случаев гриппа, остальные заразились респираторными вирусами негриппозной этиологии.

В республике продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день вакцинацию прошли более 900 тысяч жителей. Кроме того, 30 октября в Татарстан поступило свыше 75 тысяч доз вакцины для детей.