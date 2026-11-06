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Омские учёные предложили новый метод создания светящихся молекул

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Исследователи Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского разработали метод синтеза флуоресцентных молекул с регулируемой яркостью свечения. В перспективе соединения могут использоваться при создании диагностических технологий, в том числе для раннего обнаружения опухолей.

Особенность разработки заключается в возможности управлять флуоресцентными свойствами веществ. Это может стать основой для новых высокочувствительных инструментов медицинской диагностики, позволяющих точнее выявлять признаки онкологических заболеваний.

Работу поддержал Российский научный фонд, а её результаты представили в научном журнале.

Доцент кафедры органической и аналитической химии ОмГУ Владислав Шувалов подчеркнул, что технология отличается простотой получения соединений в лабораторных условиях. Учёным также удалось установить взаимосвязь, благодаря которой можно создавать светящиеся молекулы с нужными характеристиками.

Разработка открывает возможности не только для медицинских исследований, но и для создания новых функциональных материалов, сообщает "Самара Онлайн 24".

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