В Буинске вынесли приговор нападавшим с перцовым баллончиком

В Буинске суд признал шестерых молодых людей виновными в хулиганстве. Инцидент произошел в городе, когда группа напала на прохожих, используя перцовый баллончик.

Как сообщили в прокуратуре Татарстана, инцидент квалифицировали как хулиганство. Молодые люди распыляли газ в лицо случайным прохожим, после чего скрывались с места происшествия.

По данным надзорного ведомства, все шестеро фигурантов признаны виновными. Суд назначил им наказание, однако подробности приговора не уточняются.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс в Буинске. Местные жители требовали привлечь нападавших к ответственности, и теперь справедливость восторжествовала.