Новости Татарстана

В Буинске вынесли приговор нападавшим с перцовым баллончиком

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Буинске суд признал шестерых молодых людей ви...

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В Буинске суд признал шестерых молодых людей виновными в хулиганстве. Инцидент произошел в городе, когда группа напала на прохожих, используя перцовый баллончик.

Как сообщили в прокуратуре Татарстана, инцидент квалифицировали как хулиганство. Молодые люди распыляли газ в лицо случайным прохожим, после чего скрывались с места происшествия.

По данным надзорного ведомства, все шестеро фигурантов признаны виновными. Суд назначил им наказание, однако подробности приговора не уточняются.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс в Буинске. Местные жители требовали привлечь нападавших к ответственности, и теперь справедливость восторжествовала.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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