Конституция Татарстана, принятая в 1992 году, сыграла ключевую роль в объединении жителей республики и обеспечении ее стабильного развития. Об этом заявили депутаты Госсовета РТ и представители научного сообщества, комментируя значение основного документа региона.

Первый проректор Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Игорь Бикеев отметил, что Конституция закрепила принцип, согласно которому человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Это позволило органам власти сосредоточиться на обеспечении реализации прав каждого жителя, независимо от его происхождения или взглядов. По словам Бикеева, документ имел объединяющее значение для общества, переживавшего глубокий кризис после распада СССР, и позволил направить энергию в конструктивное русло.

Заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экономике Марат Галеев подчеркнул, что Конституция стала ответом на вызовы времени, когда на федеральном уровне шла жесткая конфронтация. Татарстану удалось добиться стабильности уже в 1992 году, что позволило региону обеспечить социальное и экономическое развитие даже в тяжелые 90-е годы. Базовые принципы документа, по его словам, сегодня служат федеральным стандартом.

Эксперты сходятся во мнении, что значение Конституции Татарстана вышло за региональные рамки. Многие ее положения носили новаторский характер и оказали влияние на содержание Конституции России 1993 года. Благодаря грамотной политике руководства республики, которая всегда решала конфликтные ситуации путем переговоров, Татарстан сейчас входит в число самых развитых регионов страны.