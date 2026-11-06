Казань готовится к масштабным осенним ярмаркам: 14 площадок и низкие цены

В столице Татарстана 7 ноября развернутся традиционные осенние сельхозярмарки. Торговые ряды откроются сразу на 14 площадках, расположенных во всех районах города, сообщили в мэрии Казани.

Покупателям предложат овощи, мясную продукцию и товары для подсобного хозяйства. Цены на ярмарках обещают быть социально ориентированными — в среднем на 10% ниже розничных. Свою продукцию представят сельхозпроизводители из районов республики и предприятия агропромышленного комплекса Татарстана.

Ярмарки будут работать с 6:00 до 13:00. Организаторы позаботятся о безопасности: на площадках проверят ветеринарно-санитарные условия, обеспечат охрану общественного порядка и регулирование дорожного движения.

Ранее стало известно, что Татарстан подвел предварительные итоги сложной уборки-2026: из-за дождей и режима ЧС регион потерял 700 тысяч тонн зерна. Власти республики делают ставку на диверсификацию сельского хозяйства, в том числе наращивая производство яблок.