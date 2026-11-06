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Новое исследование сузило поиски происхождения камня Стоунхенджа

Служба новостей Автор статьи
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Геологи продолжают выяснять, откуда в Стоунхендже появился шеститонный алтарный камень. Результаты нового исследования показывают, что его происхождение нельзя однозначно связать с северо-востоком Шотландии, как предполагалось ранее.

Песчаниковая плита длиной около 4,9 метра расположена в центральной части древнего сооружения и почти полностью закрыта двумя упавшими сарсенами. Версию о ее доставке из Западного Уэльса ученые отвергли еще в 2020 году. Позднее исследователи предположили, что камень происходит из Оркадского бассейна в Шотландии. В таком случае его путь до Солсберийской равнины составил бы не менее 700 километров.

Однако команда профессора Дункана Пирри из Университета Южного Уэльса провела комплексный анализ образцов и пришла к выводу, что вопрос остается открытым. Результаты опубликованы в журнале Journal of the Geological Society.

Поскольку получить новый образец непосредственно из плиты невозможно, специалисты изучили восемь музейных фрагментов, связанных с алтарным камнем. Кроме того, они выполнили рентгеновские измерения на трех открытых участках породы.

В образцах обнаружили барит, хромовую шпинель и несколько глинистых минералов. Их сочетание позволило уточнить геологические характеристики, которым должен соответствовать предполагаемый источник камня. В частности, анализ исключил некоторые районы Оркнейских островов, Кейтнесс и Южно-Шотландскую возвышенность.

При этом ученые подчеркивают, что прежние результаты о происхождении отдельных тяжелых минералов не опровергнуты. Но их недостаточно, чтобы установить происхождение всей плиты. Данные по содержанию стронция в древних красных песчаниках также пока неполные.

Исследование не установило точное место добычи алтарного камня, но помогло сузить круг возможных регионов и определить направления для дальнейшей работы, сообщает "Самара Онлайн 24".

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