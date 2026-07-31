Почему хлеб нельзя хранить в холодильнике: батон черствеет быстрее, чем на столе

Свежий хлеб хочется сохранить мягким как можно дольше, поэтому многие по привычке убирают батон в холодильник. Кажется, что холод должен защитить выпечку от плесени и продлить срок хранения. Но с хлебом всё работает иначе.

При температуре обычного холодильника мякиш быстрее теряет мягкость, а в пакете появляется конденсат. В итоге батон может одновременно зачерстветь и отсыреть — корка становится липкой, а вкус уже не похож на свежую выпечку.

Почему хлеб быстро черствеет в холодильнике

Главная причина — крахмал. В составе хлеба он после выпечки постепенно меняет структуру. Этот процесс называют ретроградацией: мякиш уплотняется, становится сухим и крошливым.

Преподаватель кафедры зерна, кондитерских и хлебопекарных технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов предупреждает, что при температуре от +2 до +7 градусов этот процесс идёт особенно активно. Именно такая температура обычно держится на полках холодильника.

«Холод — главный враг мягкого батона. В холодильнике крахмал быстрее затвердевает, поэтому хлеб теряет свежесть заметно быстрее», объяснил преподаватель Валерий Бурматнов.

Получается парадокс: холодильник помогает многим продуктам, но для обычного хлеба становится не лучшим местом.

Почему пакет в холодильнике только ухудшает ситуацию

Вторая проблема — влажность. Если положить тёплый или свежий хлеб в полиэтиленовый пакет, внутри быстро появляется конденсат.

В холодильнике влага оседает на стенках пакета и на корке. Хлеб уже не просто черствеет, а отсыревает снаружи. Такая среда может ускорить появление плесени.

Плесень любит влажность и плохо проветриваемую среду. Поэтому плотно закрытый пакет с батоном — не лучший вариант для долгого хранения.

«Полиэтилен можно использовать только на короткий срок. Если хлеб лежит в нём долго, корка теряет нормальную текстуру, а внутри появляется лишняя влага», отмечает автор дзен-канала «„Едим Дома“ с Юлией Высоцкой».

Где лучше хранить хлеб на кухне

Оптимальное место — сухая зона на кухне вдали от батарей, плиты, окна и прямых солнечных лучей. Хлебу не нужны ни жара, ни холод, ни перепады температуры.

Лучше всего подойдёт деревянная или бамбуковая хлебница. Она защищает батон от пересыхания, но при этом не создаёт эффект влажной камеры, как плотный пакет.

Хороший вариант — мешочек из натуральной ткани: льна или хлопка. Он пропускает воздух и помогает сохранить баланс между мягким мякишем и нормальной коркой.

Главное — не держать хлеб рядом с плитой, чайником или мойкой. Пар и влажность заметно сокращают срок свежести.

Что понадобится для правильного хранения

Для домашнего хранения хлеба пригодятся:

деревянная или бамбуковая хлебница;

льняной или хлопковый мешочек;

сухое место на кухне без солнца и жара;

плотный пакет или пищевая плёнка — только для заморозки;

чистое полотенце для остывания свежей выпечки.

Если хлеб куплен горячим или вы испекли его дома, сначала дайте ему полностью остыть. Убирать тёплую буханку в пакет нельзя: влага останется внутри и испортит корку.

Как хранить батон в хлебнице

Положите батон в хлебницу только после полного остывания. Если он уже нарезан, срез можно прикрыть пергаментом или поставить буханку срезом вниз на чистую доску.

Хлебницу нужно регулярно очищать от крошек. Старые крошки быстро впитывают влагу и могут стать источником неприятного запаха.

Раз в неделю хлебницу полезно протирать слабым раствором уксуса, а затем хорошо просушивать. Хранить новый хлеб в сырой хлебнице нельзя.

Не стоит складывать в одну хлебницу много разных изделий, особенно сладкую выпечку, ржаной хлеб и батон. У них разная влажность и аромат, поэтому они могут быстрее портить друг друга.

Можно ли хранить хлеб в полиэтиленовом пакете

Можно, но недолго. Если вы планируете съесть батон за 1–2 дня, пакет допустим. Но важно выпустить из него лишний воздух и не завязывать слишком плотно, если хлеб ещё не остыл.

Полиэтилен помогает удержать мягкость, но почти не даёт корке «дышать». Поэтому через несколько часов она может стать влажной и липкой.

Для хрустящей корки пакет не подходит. Лучше выбрать бумажный пакет, тканевый мешочек или хлебницу.

Когда хлеб всё-таки стоит замораживать

Если нужно сохранить хлеб надолго, лучше использовать не холодильник, а морозилку. Низкая температура замедляет процессы порчи и помогает сохранить продукт на недели.

Перед заморозкой нарежьте батон ломтиками. Так потом не придётся размораживать всю буханку целиком.

Каждую порцию плотно упакуйте в пакет или пищевую плёнку, выпустив лишний воздух. В морозильной камере хлеб может храниться до двух месяцев без заметной потери качества.

Для разморозки достаточно достать нужное количество ломтиков и оставить при комнатной температуре. Также можно быстро подсушить их в тостере или на сухой сковороде.

Как вернуть мягкость вчерашнему хлебу

Если хлеб уже слегка подсох, его можно освежить. Сбрызните ломтики водой или накройте влажным полотенцем на несколько минут, а затем прогрейте в духовке.

Для батона достаточно 5–7 минут при умеренной температуре. Корка станет ароматнее, а мякиш мягче.

Но такой способ работает только один раз. Если хлеб начал пахнуть кислым, покрылся пятнами или стал липким, его нельзя «спасать» прогревом — продукт лучше выбросить.

Как понять, что хлеб испортился

Плесень — главный признак, при котором хлеб есть нельзя. Даже если пятно появилось только на одном краю, споры могут распространяться глубже, чем видно на поверхности.

Опасные признаки:

зелёные, белые, серые или чёрные пятна;

кислый или затхлый запах;

липкая корка;

влажный мякиш с неприятным ароматом;

следы конденсата и налёта внутри пакета.

Срезать заплесневевший участок недостаточно. Безопаснее выбросить весь кусок или всю буханку.

Главные ошибки при хранении хлеба

Первая ошибка — класть свежий батон в холодильник. Там он черствеет быстрее из-за изменения структуры крахмала.

Вторая — убирать горячий хлеб в пакет. Так появляется конденсат, а вместе с ним риск плесени.

Третья — держать хлеб рядом с плитой, батареей или окном. Перепады температуры портят текстуру.

Четвёртая — забывать чистить хлебницу. Крошки и влажность сокращают срок хранения новой выпечки.

Пятая — покупать слишком много хлеба без заморозки. Если буханка не будет съедена за пару дней, лучше сразу отправить часть в морозильную камеру.

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