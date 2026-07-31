Новости Татарстана

Замглавы Минсельхоза Татарстана оценил ход уборочной в Заинском районе

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Марат Зяббаров, заместитель премьер-министра Татарстана и министр сельского хозяйства и продовольствия, совершил рабочую поездку в Заинский район. Он лично проверил, как идут уборочные работы.

Глава Минсельхоза осмотрел поля и оценил готовность аграриев к уборке урожая. Особое внимание было уделено темпам жатвы. О результатах поездки рассказали в пресс-службе республиканского министерства. Там отметили, что визит носил плановый характер.

Заинский район — один из ключевых сельскохозяйственных районов республики. Контроль за проведением уборочной кампании остается на особом контроле ведомства. Подробности визита опубликованы в официальном сообщении.

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