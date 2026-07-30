Гречаники с фаршем и гречкой: когда обычные котлеты уже надоели

В разгар дачного сезона котлеты часто становятся дежурным блюдом: быстро, сытно, понятно всем. Но даже любимая еда приедается, особенно если на столе снова фарш, картошка, макароны и привычный салат.

Гречаники решают эту проблему без дорогих продуктов. В них тот же фарш, но вместо хлеба или сухарей — отварная гречка. За счёт этого вкус становится глубже, появляется лёгкая ореховая нота, а само блюдо получается сразу и мясным, и гарнирным.

Что такое гречаники

Гречаники — блюдо из гречневой крупы, которое чаще всего готовят с мясным фаршем, луком и яйцом. По форме они напоминают котлеты, но по вкусу заметно отличаются.

Гречка делает массу более рыхлой и воздушной. Она впитывает мясной сок и соус, поэтому гречаники особенно хороши не просто жареными, а тушёными в подливе.

«Гречаники удобны тем, что это блюдо два в одном: и котлета, и гарнир. Особенно хорошо они спасают вчерашнюю гречку», рассказала корреспондент Город Киров Ангелина Сергеева.

Ингредиенты для гречаников

Для основы понадобится:

фарш — 500 г;

отварная гречка — 1 стакан;

или сухая гречневая крупа — около 150 г;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 2–3 зубчика;

яйцо — 1 шт.;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

мука — для обвалки;

растительное масло — для жарки.

Фарш можно брать свиной, говяжий, куриный или смешанный. Самый сочный вариант — смесь свинины и говядины. Если фарш постный, его лучше обязательно готовить с соусом.

Как подготовить гречку

Гречневая крупа должна быть рассыпчатой и полностью остывшей. Горячую кашу добавлять в фарш не стоит: яйцо может свернуться, а масса станет липкой.

Если используете сухую крупу, промойте её, залейте водой и отварите до готовности. Затем остудите. Вчерашняя гречка из холодильника подходит идеально: она уже держит форму и не превращает фарш в кашу.

Если гречка получилась слишком влажной, разомните её вилкой и дайте немного постоять без крышки, чтобы лишняя влага ушла.

Как приготовить фарш для гречаников

Лук мелко нарежьте или натрите на тёрке. Чеснок пропустите через пресс или измельчите ножом.

В миске соедините фарш, отварную гречку, лук, чеснок и яйцо. Добавьте соль и перец. Хорошо вымешайте массу руками или ложкой.

Фарш должен стать однородным, но не слишком плотным. Если он суховат, добавьте 2–3 столовые ложки тёплой воды или бульона и снова вымешайте. Жидкость впитается, а готовые гречаники получатся сочнее.

«Я добавляю в фарш немного тёплой воды и даю массе постоять 10 минут. После этого гречаники не разваливаются и остаются мягкими внутри», поделилась Ангелина Сергеева.

Как сформировать и обжарить гречаники

Смочите руки водой и сформируйте небольшие овальные котлеты. Делать их слишком толстыми не стоит: так они будут дольше готовиться и могут остаться плотными внутри.

Обваляйте заготовки в муке. Это поможет получить румяную корочку и слегка загустит будущий соус, если гречаники затем тушить.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте гречаники на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки.

На этом этапе не нужно доводить их до полной готовности. Главное — запечатать поверхность, чтобы внутри сохранился сок.

Сметанно-томатный соус для гречаников

Для соуса понадобится:

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

сметана — 3–4 ст. л.;

вода или бульон — 300–400 мл;

соль и перец — по вкусу;

лавровый лист — по желанию.

Лук мелко нарежьте, морковь натрите на тёрке. Обжарьте овощи до мягкости. Добавьте томатную пасту, прогрейте минуту, затем введите сметану и воду.

Перемешайте соус до однородности, посолите и поперчите. Если хочется более нежного вкуса, томатной пасты можно взять меньше, а сметаны — больше.

Как тушить гречаники в подливе

Обжаренные гречаники переложите в глубокую сковороду или сотейник. Залейте соусом так, чтобы он покрывал котлеты хотя бы наполовину.

Накройте крышкой и тушите на слабом огне 30–40 минут. За это время гречка внутри впитает подливу, а фарш станет мягче.

Если соус сильно густеет, подлейте немного горячей воды. В конце попробуйте подливу на соль и при необходимости отрегулируйте вкус.

Готовые гречаники можно посыпать укропом, петрушкой или зелёным луком.

Как сделать гречаники сочными

Первый секрет — не брать слишком сухой фарш. Если используете куриный или постную говядину, добавьте немного тёплой воды, бульона или ложку сметаны.

Второй секрет — не пережаривать. Достаточно румяной корочки, а до мягкости блюдо лучше доводить в соусе.

Третий секрет — использовать остывшую рассыпчатую гречку. Она не склеивает фарш, а делает текстуру легче.

Четвёртый секрет — дать фаршу постоять 10–15 минут перед формовкой. За это время гречка и мясо лучше соединятся.

Почему гречаники могут разваливаться

Чаще всего причина в слишком влажной гречке или в крупно нарезанном луке. Масса становится рыхлой, и котлеты плохо держат форму.

Помогает яйцо, мука для обвалки и короткая выдержка фарша перед жаркой. Если масса всё равно распадается, добавьте 1 столовую ложку муки или панировочных сухарей.

Переворачивать гречаники нужно только после того, как нижняя сторона хорошо подрумянилась. Если трогать их слишком рано, корочка не успеет схватиться.

С чем подавать гречаники

Гречаники уже содержат крупу, поэтому отдельный гарнир к ним не обязателен. Лучше всего подать их с овощным салатом, солёными огурцами, тушёной капустой или свежей зеленью.

Если хочется более сытного обеда, подойдёт картофельное пюре. Но чаще достаточно подливы и кусочка хлеба, чтобы собрать соус с тарелки.

На следующий день гречаники становятся ещё вкуснее: они лучше пропитываются подливой и держат форму при разогреве.

Гречаники в разных кухнях

Идея соединять крупу с мясом встречается во многих странах. Гречку используют в блинах, лепёшках, начинках, запеканках и мясных блюдах.

Но домашние гречаники с фаршем и подливой — именно тот вариант, который особенно хорошо прижился на нашей кухне. Они простые, экономные и при этом не выглядят как блюдо из остатков.

Это удобный способ превратить вчерашнюю кашу и немного фарша в полноценный ужин для всей семьи.

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