Гречаники вместо котлет: тот же фарш, а вкус совсем другой
Гречаники с фаршем и гречкой: когда обычные котлеты уже надоели
В разгар дачного сезона котлеты часто становятся дежурным блюдом: быстро, сытно, понятно всем. Но даже любимая еда приедается, особенно если на столе снова фарш, картошка, макароны и привычный салат.
Гречаники решают эту проблему без дорогих продуктов. В них тот же фарш, но вместо хлеба или сухарей — отварная гречка. За счёт этого вкус становится глубже, появляется лёгкая ореховая нота, а само блюдо получается сразу и мясным, и гарнирным.
Что такое гречаники
Гречаники — блюдо из гречневой крупы, которое чаще всего готовят с мясным фаршем, луком и яйцом. По форме они напоминают котлеты, но по вкусу заметно отличаются.
Гречка делает массу более рыхлой и воздушной. Она впитывает мясной сок и соус, поэтому гречаники особенно хороши не просто жареными, а тушёными в подливе.
«Гречаники удобны тем, что это блюдо два в одном: и котлета, и гарнир. Особенно хорошо они спасают вчерашнюю гречку», рассказала корреспондент Город Киров Ангелина Сергеева.
Ингредиенты для гречаников
Для основы понадобится:
фарш — 500 г;
отварная гречка — 1 стакан;
или сухая гречневая крупа — около 150 г;
репчатый лук — 1 шт.;
чеснок — 2–3 зубчика;
яйцо — 1 шт.;
соль — по вкусу;
чёрный перец — по вкусу;
мука — для обвалки;
растительное масло — для жарки.
Фарш можно брать свиной, говяжий, куриный или смешанный. Самый сочный вариант — смесь свинины и говядины. Если фарш постный, его лучше обязательно готовить с соусом.
Как подготовить гречку
Гречневая крупа должна быть рассыпчатой и полностью остывшей. Горячую кашу добавлять в фарш не стоит: яйцо может свернуться, а масса станет липкой.
Если используете сухую крупу, промойте её, залейте водой и отварите до готовности. Затем остудите. Вчерашняя гречка из холодильника подходит идеально: она уже держит форму и не превращает фарш в кашу.
Если гречка получилась слишком влажной, разомните её вилкой и дайте немного постоять без крышки, чтобы лишняя влага ушла.
Как приготовить фарш для гречаников
Лук мелко нарежьте или натрите на тёрке. Чеснок пропустите через пресс или измельчите ножом.
В миске соедините фарш, отварную гречку, лук, чеснок и яйцо. Добавьте соль и перец. Хорошо вымешайте массу руками или ложкой.
Фарш должен стать однородным, но не слишком плотным. Если он суховат, добавьте 2–3 столовые ложки тёплой воды или бульона и снова вымешайте. Жидкость впитается, а готовые гречаники получатся сочнее.
«Я добавляю в фарш немного тёплой воды и даю массе постоять 10 минут. После этого гречаники не разваливаются и остаются мягкими внутри», поделилась Ангелина Сергеева.
Как сформировать и обжарить гречаники
Смочите руки водой и сформируйте небольшие овальные котлеты. Делать их слишком толстыми не стоит: так они будут дольше готовиться и могут остаться плотными внутри.
Обваляйте заготовки в муке. Это поможет получить румяную корочку и слегка загустит будущий соус, если гречаники затем тушить.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте гречаники на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки.
На этом этапе не нужно доводить их до полной готовности. Главное — запечатать поверхность, чтобы внутри сохранился сок.
Сметанно-томатный соус для гречаников
Для соуса понадобится:
лук — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
томатная паста — 1 ст. л.;
сметана — 3–4 ст. л.;
вода или бульон — 300–400 мл;
соль и перец — по вкусу;
лавровый лист — по желанию.
Лук мелко нарежьте, морковь натрите на тёрке. Обжарьте овощи до мягкости. Добавьте томатную пасту, прогрейте минуту, затем введите сметану и воду.
Перемешайте соус до однородности, посолите и поперчите. Если хочется более нежного вкуса, томатной пасты можно взять меньше, а сметаны — больше.
Как тушить гречаники в подливе
Обжаренные гречаники переложите в глубокую сковороду или сотейник. Залейте соусом так, чтобы он покрывал котлеты хотя бы наполовину.
Накройте крышкой и тушите на слабом огне 30–40 минут. За это время гречка внутри впитает подливу, а фарш станет мягче.
Если соус сильно густеет, подлейте немного горячей воды. В конце попробуйте подливу на соль и при необходимости отрегулируйте вкус.
Готовые гречаники можно посыпать укропом, петрушкой или зелёным луком.
Как сделать гречаники сочными
Первый секрет — не брать слишком сухой фарш. Если используете куриный или постную говядину, добавьте немного тёплой воды, бульона или ложку сметаны.
Второй секрет — не пережаривать. Достаточно румяной корочки, а до мягкости блюдо лучше доводить в соусе.
Третий секрет — использовать остывшую рассыпчатую гречку. Она не склеивает фарш, а делает текстуру легче.
Четвёртый секрет — дать фаршу постоять 10–15 минут перед формовкой. За это время гречка и мясо лучше соединятся.
Почему гречаники могут разваливаться
Чаще всего причина в слишком влажной гречке или в крупно нарезанном луке. Масса становится рыхлой, и котлеты плохо держат форму.
Помогает яйцо, мука для обвалки и короткая выдержка фарша перед жаркой. Если масса всё равно распадается, добавьте 1 столовую ложку муки или панировочных сухарей.
Переворачивать гречаники нужно только после того, как нижняя сторона хорошо подрумянилась. Если трогать их слишком рано, корочка не успеет схватиться.
С чем подавать гречаники
Гречаники уже содержат крупу, поэтому отдельный гарнир к ним не обязателен. Лучше всего подать их с овощным салатом, солёными огурцами, тушёной капустой или свежей зеленью.
Если хочется более сытного обеда, подойдёт картофельное пюре. Но чаще достаточно подливы и кусочка хлеба, чтобы собрать соус с тарелки.
На следующий день гречаники становятся ещё вкуснее: они лучше пропитываются подливой и держат форму при разогреве.
Гречаники в разных кухнях
Идея соединять крупу с мясом встречается во многих странах. Гречку используют в блинах, лепёшках, начинках, запеканках и мясных блюдах.
Но домашние гречаники с фаршем и подливой — именно тот вариант, который особенно хорошо прижился на нашей кухне. Они простые, экономные и при этом не выглядят как блюдо из остатков.
Это удобный способ превратить вчерашнюю кашу и немного фарша в полноценный ужин для всей семьи.
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