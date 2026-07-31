Новости Татарстана

Легковушка влетела в двоих парней на зебре в РТ, момент ДТП попал на видео

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Зеленодольском районе Татарстана произошло жесткое ДТП: водитель Volkswagen сбил двух парней, которые переходили дорогу по зебре. Момент наезда попал на видео, появившееся в интернете.

На кадрах видно, как легковой автомобиль на большой скорости влетает в пешеходов. Молодые люди переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После удара оба парня падают на асфальт.

В Госавтоинспекции Татарстана сообщили, что пешеходы получили травмы и им оказывается медицинская помощь. По данным ведомства, за рулем находился водитель автомобиля Volkswagen.

Подробности происшествия пока не раскрываются. Видео с места аварии публикуют очевидцы в социальных сетях.

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