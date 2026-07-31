Номера в отелях Петербурга подорожали на 8% за полугодие

За первое полугодие 2026-го средний тариф на номер в петербургских отелях вырос на 8% год к году и достиг 10,3 тыс. рублей. Данные приводит Hotel Advisors в выборке консалтинговой компании IBC Real Estate, исследование есть в распоряжении ТАСС.

Выручка отелей за январь–июнь снизилась на 1% — до 6,1 тыс. рублей. В первом полугодии 2025-го она составляла 6,2 тыс. рублей (+19%), а средняя цена номера — 9,5 тыс. рублей (+17%).

Тарифы выросли во всех сегментах: в экономичном — на 17%, в люксовом и среднеценовом — на 8%, в высоком — на 4%, в верхнем пределе высокого — на 3%, в верхнем пределе среднеценового — на 1%. Из-за пересмотра цен загрузка снизилась в большинстве сегментов: до 52% в экономичном, до 60% в среднеценовом, до 54% и 64% в верхнем пределе высокого и высоком соответственно; в люксовом она выросла до 48%.

На основе данных Hotel Advisors аналитики IBC Real Estate прогнозируют, что по итогам 2026 года загрузка в целом по рынку составит 61% — на 4 процентных пункта ниже прошлогоднего уровня. В компании отметили риски дальнейшего снижения показателей из-за сокращения доходов населения и удорожания туруслуг, а гендиректор IBC Real Estate Алексей Ефимов заявил, что отельерам важно наращивать прямые продажи и формировать диверсифицированный продукт.