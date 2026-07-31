Новости Татарстана

Татарстанцы оформили 2,3 тыс. соцконтрактов с начала года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
С начала 2026 года в Татарстане заключили 2,3 т...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С начала 2026 года в Татарстане заключили 2,3 тысячи социальных контрактов. Больше всего — почти тысяча — на поиск работы. Еще 849 жителей получили поддержку на открытие собственного дела, а 103 — на развитие личного подсобного хозяйства. Остальные 381 контракт пришлись на другие направления.

Программа — часть нацпроекта «Семья». Социальный контракт помогает выбраться из сложной ситуации и выйти на стабильный доход. Перед оформлением специалисты консультируют: помогают с документами, бизнес-планом и разбирают условия.

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