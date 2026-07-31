Татарстанцы оформили 2,3 тыс. соцконтрактов с начала года
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
С начала 2026 года в Татарстане заключили 2,3 тысячи социальных контрактов. Больше всего — почти тысяча — на поиск работы. Еще 849 жителей получили поддержку на открытие собственного дела, а 103 — на развитие личного подсобного хозяйства. Остальные 381 контракт пришлись на другие направления.
Программа — часть нацпроекта «Семья». Социальный контракт помогает выбраться из сложной ситуации и выйти на стабильный доход. Перед оформлением специалисты консультируют: помогают с документами, бизнес-планом и разбирают условия.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец