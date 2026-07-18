Google Vids научился создавать видео с цифровыми аватарами пользователей

Google обновил свой видеосервис Vids, добавив в него функцию создания цифровых аватаров. Теперь достаточно сделать селфи и записать короткий голосовой фрагмент — искусственный интеллект сгенерирует персонажа, который выглядит и звучит как вы.

Аватар привязывается к аккаунту Google и помечается невидимой цифровой меткой SynthID. Это нужно, чтобы отличить созданное ИИ видео от реальной записи. Пока функция доступна не во всех странах.

Кроме аватаров, в сервис внедрили ИИ-модель Gemini Omni. Она позволяет создавать видео, комбинируя текстовое описание и загруженные изображения. С её помощью можно редактировать ролики: менять фон, улучшать освещение и добавлять спецэффекты.

Нововведения делают Vids более мощным инструментом для создания контента. Пользователи получают возможность быстро генерировать персонализированные видео без сложного монтажа.