Технологии

Google Vids научился создавать видео с цифровыми аватарами пользователей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Google обновил свой видеосервис Vids, добавив в него функцию создания цифровых аватаров. Теперь достаточно сделать селфи и записать короткий голосовой фрагмент — искусственный интеллект сгенерирует персонажа, который выглядит и звучит как вы.

Аватар привязывается к аккаунту Google и помечается невидимой цифровой меткой SynthID. Это нужно, чтобы отличить созданное ИИ видео от реальной записи. Пока функция доступна не во всех странах.

Кроме аватаров, в сервис внедрили ИИ-модель Gemini Omni. Она позволяет создавать видео, комбинируя текстовое описание и загруженные изображения. С её помощью можно редактировать ролики: менять фон, улучшать освещение и добавлять спецэффекты.

Нововведения делают Vids более мощным инструментом для создания контента. Пользователи получают возможность быстро генерировать персонализированные видео без сложного монтажа.

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