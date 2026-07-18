В Казани умерла стоматолог Людмила Клиновская

В Казани на 87-м году жизни скончалась Людмила Борисовна Клиновская, врач-стоматолог, проработавшая в Республиканской клинической больнице более 25 лет. Она пришла в РКБ в 1984 году — в только что открывшееся отделение челюстно-лицевой хирургии. За четверть века самоотверженного труда Клиновская заслужила уважение коллег и благодарность множества пациентов. В больнице её назвали выдающимся врачом и замечательным человеком, выразив соболезнования родным и близким. Прощание состоится 19 июля в 11:00 в траурном зале городской больницы №12.