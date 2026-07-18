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В Татарстане прошел XIX Всероссийский детский мусульманский Сабантуй

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Балтасинском районе прошел XIX Всероссийский ...

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В селе Бурбаш Балтасинского района собрались дети из восьми регионов России — от Кирова до Ульяновска. Праздник начали с чтения сур Корана воспитанниками местного детсада. Главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев, уроженец Бурбаша, произнес молитву-дуа. И.о. председателя Госсовета РТ Марат Ахметов зачитал приветствие от Раиса республики Рустама Минниханова.

Ахметов назвал Сабантуй особенным: «Сюда мы приходим в поисках милосердия и духовного очищения». Он подчеркнул важность религиозного воспитания — по его словам, верующий человек ответственнее относится к семье и окружающим. Глава района Рамиль Нутфуллин отметил, что праздник объединяет духовных деятелей, воспитанников медресе и спортсменов уже в 19-й раз.

Программа сочетала традиционные состязания с духовными конкурсами. Мальчики до 18 лет боролись в корэш, участвовали в скачках. Среди популярных забав — бег в мешках, разбивание горшка, перетягивание палки, бой мешками на бревне. Дети также читали аяты Корана, дуа, исполняли мунаджаты и соревновались в поэзии.

Праздник придумали как подведение итогов летних мусульманских лагерей при мечетях. С 2008 года его проводит Духовное управление мусульман РТ при поддержке исполкома района и Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ. Идейный вдохновитель — главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев. С прошлого года Сабантуй получил статус всероссийского и входит в единую систему летних этнических праздников республики.

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