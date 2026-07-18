Татарстан — лидер по числу образовательных кластеров в России

Татарстан обошел все регионы России по количеству образовательно-производственных кластеров. К началу 2026 года в республике создали 22 таких центра — больше, чем где-либо еще. Всего в программе «Профессионалитет» участвуют 79 регионов, а по стране открыто свыше трехсот кластеров.

Студенты учатся на реальном оборудовании, как на заводах. Министр образования РТ Ильсур Хадиуллин подчеркнул: выпускники сразу готовы работать профессионально и приносить пользу экономике с первого дня.

Финансирование проекта превысило 2,9 млрд рублей. Федеральный бюджет выделил 1,9 млрд, республика добавила 547,8 млн, а работодатели вложили 491,05 млн рублей.

Подготовка кадров идет по девяти направлениям: машиностроение, металлургия, сельское хозяйство, химическая промышленность, топливно-энергетический комплекс, искусство, туризм, строительство и электротехническая промышленность.

Лидерство Татарстана объясняется мощной промышленной базой. «КАМАЗ», «Татнефть», «Агросила», «Алабуга» и другие компании активно участвуют в кластерах и вкладываются в их оснащение.

Первый кластер открыли в 2022 году на базе Елабужского политехнического колледжа вместе с ОЭЗ «Алабуга» по направлению «Машиностроение». К 2027-му планируется запустить еще четыре новых кластера — на базе Лениногорского политехнического колледжа, Зеленодольского судостроительного техникума, Зеленодольского механического колледжа и Казанского строительного колледжа.