Новости Татарстана

Фарид Абдулганиев может стать новым спикером Госсовета РТ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Татарстана Фарид Абдулганиев — неожиданный кандидат на пост председателя Госсовета республики. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказали источники.

По данным собеседников издания, именно Абдулганиева рассматривают как сменщика Фарида Мухаметшина. Чтобы занять кресло спикера, он выдвинулся на довыборы в парламент по Высокогорскому округу №50.

Раньше фамилия Абдулганиева не всплывала среди возможных претендентов. Вакантный мандат освободился после того, как депутат Азат Зиганшин стал министром экологии.

Кроме Абдулганиева, за мандат поборются единоросс Ренат Гибадуллин, представитель ЛДПР Рушан Хасанов и кандидат от КПРФ Муса Касюков. Голосование пройдет 18–20 сентября, одновременно с выборами в Госдуму.

Абдулганиев работает бизнес-омбудсменом с 2020 года, параллельно числится помощником главы республики. В его послужном списке — министерства экологии и экономики, работа в исполкоме Казани и должность замгендиректора дирекции Универсиады-2013.

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