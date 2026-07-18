Apple начала переговоры с Минюстом США об урегулировании антимонопольного иска

Apple и Министерство юстиции США сели за стол переговоров. Стороны обсуждают возможное урегулирование антимонопольного дела, которое тянется с 2024 года. Пока обмениваются проектами документов, но гарантий сделки нет.

Минюст обвиняет Apple в том, что она душит конкуренцию на рынке смартфонов. Ведомство не устраивали ограничения для «суперприложений», сторонних платежей, облачных игр, мессенджеров и гаджетов других брендов.

Компания уже пошла на уступки: добавила поддержку мини-приложений, открыла Messages для системы RCS и разрешила облачные игровые сервисы. Кроме того, Apple получила доступ к данным госведомств, чтобы защитить свою позицию в суде.

Переговоры — лишь первый шаг. Стороны могут как прийти к соглашению, так и продолжить судебную тяжбу.