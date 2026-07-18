В 79 сёлах Татарстана проведут скоростной интернет

До конца 2026 года быстрый мобильный интернет появится в 79 населённых пунктах Татарстана. Вышки установят в 30 районах, в том числе в Агрызском, Балтасинском, Кукморском и Сабинском. В сёлах живут от 100 до 500 человек — теперь они смогут пользоваться цифровыми услугами наравне с горожанами: общаться, учиться, работать удалённо, записываться к врачу онлайн и оплачивать покупки через приложения. Проект реализуют в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В 2025 году по аналогичной программе в 42 районах уже построили 159 станций — доступ к высокоскоростному интернету получили более 33 тысяч сельчан.