Новости Татарстана

Жительница Лениногорска получила ожоги 50% тела при жарке мяса с коньяком

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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53-летняя женщина из Лениногорска едва не погибла на собственной кухне. Она готовила мясо и случайно плеснула коньяк на плиту — жидкость мгновенно вспыхнула. От испуга пострадавшая дёрнула рукой, и горящий алкоголь попал на одежду, которая загорелась.

Сначала её доставили в местную ЦРБ, а затем перевели в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы Татарстана. Врачи диагностировали ожоги 50% тела. За полтора месяца лечения женщина перенесла три операции. Недавно её выписали домой в удовлетворительном состоянии с заживающими ранами.

Ранее сообщалось, что в РКБ Татарстана спасли байкера с множественными переломами после страшного ДТП — у мотоциклиста были переломы таза, бедра, руки, колена и шейного позвонка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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