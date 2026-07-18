Жительница Лениногорска получила ожоги 50% тела при жарке мяса с коньяком

53-летняя женщина из Лениногорска едва не погибла на собственной кухне. Она готовила мясо и случайно плеснула коньяк на плиту — жидкость мгновенно вспыхнула. От испуга пострадавшая дёрнула рукой, и горящий алкоголь попал на одежду, которая загорелась.

Сначала её доставили в местную ЦРБ, а затем перевели в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы Татарстана. Врачи диагностировали ожоги 50% тела. За полтора месяца лечения женщина перенесла три операции. Недавно её выписали домой в удовлетворительном состоянии с заживающими ранами.

Ранее сообщалось, что в РКБ Татарстана спасли байкера с множественными переломами после страшного ДТП — у мотоциклиста были переломы таза, бедра, руки, колена и шейного позвонка.