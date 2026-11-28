Жители Приволжского района Казани направили обращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным с просьбой увеличить время бесплатной парковки у медицинских учреждений. Активист Ильхам Шагараев из поселка Старые Горки предлагает поднять льготный период с 30 минут до 1 часа 20 минут, сообщили в редакции, получившей текст письма.

Сейчас на муниципальных парковках действует получасовой бесплатный интервал, которого, по словам Шагараева, недостаточно для посещения врача: сдачи анализов, процедур и ожидания в очереди. Особенно сложно приходится тем, кто сопровождает пожилых родственников, — визит может занять несколько часов. «Люди вынуждены либо спешить в ущерб своему здоровью, либо платить за парковку во время получения бесплатной государственной медпомощи», — подчеркнул активист.

Проблема касается и муниципальной стоянки у поликлиники № 18, к которой прикреплена часть жителей района. Ранее они добились создания отдельного парковочного места для пациентов, но теперь хотят, чтобы бесплатный период там увеличили почти втрое. Сейчас час стоянки у этого медучреждения стоит 30 рублей.

Инициативу поддержали омбудсмен при главе Татарстана, Минздрав республики и депутат Госдумы, однако исполком Казани отказался ее одобрить. В комитете по транспорту пояснили, что льготным временем пользуются все подряд: «Как показывает опыт, использование парковочных мест в бесплатном или льготном режиме не позволит транспортным средствам посетителей поликлиники свободно парковаться, так как практически они на 100% заполняются автомобилями, в том числе не являющимися пациентами». До апреля 2025 года бесплатно можно было оставить машину лишь на 15 минут, а по выходным, праздникам и после 19:00 плата не взимается и сейчас.