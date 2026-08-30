Экономика

Хлеб достиг 124 рублей за килограмм: ФАС просят проверить цены

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Хлеб в России подорожал более чем на 10% за год...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Стоимость килограмма хлеба в России за год выросла более чем на 10% и составила 124 рубля. Из-за подорожания в Федеральную антимонопольную службу направлен официальный запрос о проверке, сообщает ProGorodChelny.ru.

С такой инициативой выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Политик обратил внимание, что хлеб дорожает, хотя зерно дешевеет.

Миронов требует от ФАС проверить всю цепочку «от мельницы до кассы», чтобы выявить виновных в накрутке цен. Если будет доказан сговор или необоснованные наценки, цены должны вернуться к справедливому уровню, передаёт ТАСС.

Ранее проблему дорогой еды поднимали в ЛДПР. Партия предлагала системные меры сдерживания цен: с начала года минимальный набор продуктов подорожал на 8%, а доля расходов на еду в семейном бюджете достигла 40% — максимума с 2008 года.

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