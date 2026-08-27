Технологии

ОДК собирает ракетные двигатели полностью из российских компонентов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) заявила, что ракетные двигатели для космических программ полностью производятся из отечественных комплектующих. Об этом на форуме «Технопром-2026» в Новосибирске сообщил представитель корпорации Павел Чупин.

По словам Чупина, полный цикл производства организован от добычи руды до готового изделия, а при разработке новых агрегатов сразу закладывается использование только российских деталей. Примерами служат жидкостный двигатель НК-3 для ракеты-носителя «Воронеж» и проектируемый агрегат ПД-8В для вертолетов. НК-3 с тягой 4,5 тонны создается совместно с венчурным фондом «Восход» для сверхлегкой ракеты.

Информацию приводит «Деловая газета „Взгляд“». Форум технологического развития проходит в Новосибирске с 26 по 28 августа, в нем участвуют делегации из 40 стран.

Ранее «Взгляд» писал, что на «Технопроме-2026» ОДК представила полноразмерный макет НК-3. Разработку этой установки «Ростех» начал весной, а в середине августа заказчики получили первые два серийных импортозамещенных авиадвигателя ПД-8.

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