Технологии

GTA VI: мошенники крадут данные через фейковые раздачи

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Мошенники используют ажиотаж вокруг GTA VI и ме...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Мошенники активизировались на фоне ажиотажа вокруг GTA VI и мем-коина CyberLeek, используя интерес к игре для кражи данных. Они распространяют фальшивые раздачи, вредоносные архивы и фишинговые сайты, а пик их активности ожидается перед официальным релизом 19 ноября, сообщает издание «Известия».

Специалисты отмечают, что атаки идут волнами: сначала использовались фейковые приглашения, затем предзаказы, а после августовских утечек — поддельные версии игры. В центре мониторинга Solar AURA фиксируют фишинговые сайты и вредоносные приложения. Директор центра «Информзащиты» Павел Коваленко добавил, что злоумышленники создают токены-клоны и сайты для подключения криптокошельков.

Эксперты связывают популярность схем с ожиданием релиза игры. Экс-министр цифрового развития Вологодской области Ахметжан Махмутов оценил число пострадавших в тысячи и прогнозирует пик активности перед выходом. В зарубежных сообществах обсуждают возможный «российский след» в утечках, но подтверждений нет, отметил председатель комиссии РОЦИТ Михаил Шурыгин.

По данным исследования Runet News, через основной пул CyberLeek прошло 16 182 кошелька, оборот достиг $22,7 млн. Аналитик PT Cyber Analytics Алексей Выборнов предупредил о новых всплесках мошенничества после выхода ролика на Netflix 27 августа и в период распродаж. Он напомнил, что разработка игры обошлась Take-Two более чем в $1,5 млрд, а предзаказы превысили 4 млн. Директор Solar AURA Александр Вураско советует дождаться официального релиза и не скачивать игру с пиратских сайтов: в сети уже распространяется поддельный архив объемом около 113 ГБ с вредоносным ПО.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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