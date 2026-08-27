Новости Татарстана

Минниханов рассказал о развитии нефтегазохимии и биоэкономики в Татарстане

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Рустам Минниханов обсудил с Газпромбанком, как Татарстану развивать нефтегазохимию и биоэкономику. Разговор шел на деловом завтраке на полях Татарстанского нефтегазохимического форума – 2026. Модератором выступила Талия Минуллина.

Раис назвал банк надежным партнером республики: сотрудничество длится более 15 лет. По его словам, Газпромбанк работает не просто как кредитно-финансовая организация, а как технологический партнер предприятий. В числе клиентов банка — ведущие компании Татарстана, чьи проекты повышают инвестиционную привлекательность региона.

Отдельно поговорили об исламском финансировании, биотехнологиях, искусственном интеллекте и автоматизации. Минниханов подчеркнул: промышленность должна развиваться через инновации, эффективность и экологичность. Он также отметил участие банка в социальных и благотворительных программах, спортивных и культурных мероприятиях.

Участники обсудили выпуск продукции высоких переделов и перспективные направления на стыке нефтегазохимии и биоэкономики.

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