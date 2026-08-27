Средний чек на вторичное элитное жилье в Москве снизился на 10%

Средний бюджет сделки на вторичном рынке элитной недвижимости Москвы по итогам закрытых транзакций в январе–августе составил 147 млн руб. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из исследования компании Kalinka.

По данным Kalinka, средняя площадь реализованного объекта сократилась за год на 17,5% — до 133,5 кв. м. Лоты, выставленные на продажу, стали компактнее лишь на 4% — до 166,8 кв. м, добавила основатель компании Екатерина Румянцева.

Роман Амелин, директор по продажам агентства Point Estate, подтвердил, что в августе средний бюджет сделки снизился на 5% относительно первого полугодия 2026 года и составил 150 млн руб. Цена квадратного метра по итогам транзакций, по его словам, выросла за год на 11% — примерно до 1,2 млн руб. Амелин связывает это с вымыванием самых дешёвых квартир.

Дмитрий Халин, управляющий партнер «Intermark городская недвижимость», оценивает сокращение бюджетов с начала года в 5–7%.