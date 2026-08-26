Журналист XDA посоветовал отключить четыре службы Windows 11

Издание Togliatti24 со ссылкой на материал XDA сообщает, что журналист Абхинав Радж выделил в Windows 11 четыре встроенные службы, которые, по его словам, бесполезны и замедляют работу ОС.

Среди них — Windows Health and Optimized Experiences (WHESVC), появившаяся в 2025 году и отслеживающая нагрузку на процессор, температуру, энергопотребление, заряд батареи и яркость экрана. Также в списке Service Host: UtcSvc, отвечающая за телеметрию, и SysMain, известная со времен Vista.

Радж советует отключить и фоновое управление офлайн-картами, которое, по его оценке, не нужно 99% пользователей. Службу UtcSvc он рекомендует искать на вкладке «Процессы» в «Диспетчере задач».

Ранее Wccftech писало, что Windows 11 может сама удалять драйверы для оборудования, которое долго не использовалось.