Технологии

Журналист XDA посоветовал отключить четыре службы Windows 11

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Издание Togliatti24 со ссылкой на материал XDA сообщает, что журналист Абхинав Радж выделил в Windows 11 четыре встроенные службы, которые, по его словам, бесполезны и замедляют работу ОС.

Среди них — Windows Health and Optimized Experiences (WHESVC), появившаяся в 2025 году и отслеживающая нагрузку на процессор, температуру, энергопотребление, заряд батареи и яркость экрана. Также в списке Service Host: UtcSvc, отвечающая за телеметрию, и SysMain, известная со времен Vista.

Радж советует отключить и фоновое управление офлайн-картами, которое, по его оценке, не нужно 99% пользователей. Службу UtcSvc он рекомендует искать на вкладке «Процессы» в «Диспетчере задач».

Ранее Wccftech писало, что Windows 11 может сама удалять драйверы для оборудования, которое долго не использовалось.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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