Технологии

Apple назвала дату презентации новых устройств: 9 сентября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Apple объявила о презентации новых устройств, которая состоится 9 сентября. Анонс опубликован на официальном сайте компании, мероприятие начнётся в 20:00 по московскому времени и пройдёт в онлайн-формате.

Слоганом события стало «Сюрприз и блеск». Список новинок компания не раскрывает, однако отраслевые СМИ уже строят предположения.

По данным Bloomberg, на презентации представят iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Кроме того, ожидается дебют первого складного смартфона Apple, который в прессе именуют iPhone Ultra или iPhone Fold. Как сообщает MacRumors, гаджет складывается как книга, а в разложенном виде напоминает iPad.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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