Технологии

Сбер и научные партнеры провели день AI Journey на «Технопроме»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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На форуме «Технопром-2026» прошел день AI Journey, организованный Сбером совместно с исследователями из AIRI, Сколтеха, МФТИ, СПбГУ, НГУ и Индийской школы бизнеса. Участие также приняли ведущие компании страны.

Главной темой обсуждения стало преодоление ограничений современных больших языковых моделей — как архитектурных, так и инфраструктурных. Эксперты назвали ключевым трендом переход к автономным, наукоемким и физически воплощенным системам. В рамках открывающей сессии речь шла о NextGen AI — смене подхода от простого увеличения параметров к новым архитектурам, самоэволюции и взаимодействию агентов. Отдельно рассмотрели технологии, способные заметно повысить энергоэффективность и скорость обработки сложных задач.

На сессии о мультиагентных системах обсудили, как агентный подход меняет исследовательскую методологию. Сбер продемонстрировал результаты использования облачной платформы «ИИ для науки» (AI4Science) для ускорения научных открытий. В другой дискуссии затронули развитие ИИ-агентов: их автономность усиливает персонализацию сервисов и позволяет закрывать сложные пользовательские сценарии. Для бизнеса это означает гиперперсонализацию, рост лояльности и конверсии.

Завершила программу сессия «Физический ИИ: от данных до внедрения». Участники отметили, что для моделей, действующих в реальной среде, критически важны данные о физическом мире — сенсорные наблюдения и результаты взаимодействия со средой. Это помогает моделям осваивать геометрию и динамику, сокращая разрыв между симуляцией и реальностью. Синергия этих направлений, по мнению экспертов, задает новый вектор отрасли — от аппаратной базы и агентных систем к научным открытиям и автономным действиям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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