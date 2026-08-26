Новости Татарстана

В Казани обсудили перспективные направления сотрудничества с Беларусью

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В Казани на полях нефтегазохимического форума встретились раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич. Разговор шел не про ток-шоу, а про конкретные проекты: от прямых авиарейсов до газоперекачивающей техники.

Минниханов поблагодарил гостя за запуск прямых рейсов между Казанью и белорусскими городами. По его словам, это сближает регионы и открывает новые возможности для деловых поездок.

Стороны обсудили, где еще можно нарастить взаимодействие. В списке — транспорт, газомоторное топливо, компрессорное оборудование, образование и культура. Отдельно отметили важность сотрудничества с учетом российско-белорусских отношений.

Встреча прошла на Татарстанском нефтегазохимическом форуме, который собрал участников из Беларуси, Бахрейна, ОАЭ, Казахстана, Узбекистана и других стран. Напомним, форум работает в «Казань Экспо». Все подробности — в нашем телеграм-канале.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Пачку творога смешиваю с картофелем: эти румяные лепешки у нас съедают еще горячими - рецепт на скорую руку

Интересное в Казани

день назад

Япония вместо Европы: почему путешественникам из Казани стоит присмотреться к этой стране

сан педем станции

Не у нас

день назад

Бывшая жительница Эстонии сказала, как прошел переезд в Россию

Интересное в Казани

2 дня назад

Алтай в центре Казани: как древняя тюркская мифология ожила в интерьере лаундж-заведения

услуги компьютерного мастера в Уфе

Технологии

день назад

Гендиректор Xiaomi показал складной смартфон MIX Ultra

Кулинария

4 часа назад

Пирог в духовке поднимается идеально, а потом резко опадает: одно действие портит всю выпечку

Кулинария

12 часов назад

Рыба разваливается при первом переворачивании: одна ошибка лишает ее красивой корочки

Технологии

19 часов назад

Somnia Lab показал интимного робота Love Machine и анонсировал предзаказы

Кулинария

день назад

Вчерашнее пюре не разогреваю: добавляю начинку и жарю картофельные пирожки без теста
Технологии
4 минуты назад

GTA VI: мошенники крадут данные через фейковые раздачи

Мошенники используют ажиотаж вокруг GTA VI и ме...

Технологии

36 минут назад

ОДК собирает ракетные двигатели полностью из российских компонентов

Интересное в Казани

день назад

Работа в такси: рассказываем, как выбрать автомобиль, который не устанет в казанских пробках

Кулинария

39 минут назад

Картошку после варки не разминаю: одно нажатие стаканом — и противень опустошают раньше мяса

Кулинария

час назад

Яйцо разбиваю прямо в горячее картофельное пюре: получается основа для быстрого ужина
В Казани объявили аукцион на обслуживание «Голу...
Новости Казани
32 минуты назад

В Казани объявили аукцион на обслуживание «Голубых озер»

Технологии

час назад

Сбер и научные партнеры провели день AI Journey на «Технопроме»

Технологии

час назад

Apple назвала дату презентации новых устройств: 9 сентября

Кулинария

2 часа назад

Картошку смешиваю с банкой рыбных консервов: простой ужин получается без мяса
Иллюзия лишних метров: рассказываем, как не пер...
Интересное в Казани
6 дней назад

Иллюзия лишних метров: рассказываем, как не переплатить за то, что не пригодится