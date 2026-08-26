В Казани обсудили перспективные направления сотрудничества с Беларусью

В Казани на полях нефтегазохимического форума встретились раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич. Разговор шел не про ток-шоу, а про конкретные проекты: от прямых авиарейсов до газоперекачивающей техники.

Минниханов поблагодарил гостя за запуск прямых рейсов между Казанью и белорусскими городами. По его словам, это сближает регионы и открывает новые возможности для деловых поездок.

Стороны обсудили, где еще можно нарастить взаимодействие. В списке — транспорт, газомоторное топливо, компрессорное оборудование, образование и культура. Отдельно отметили важность сотрудничества с учетом российско-белорусских отношений.

Встреча прошла на Татарстанском нефтегазохимическом форуме, который собрал участников из Беларуси, Бахрейна, ОАЭ, Казахстана, Узбекистана и других стран. Напомним, форум работает в «Казань Экспо». Все подробности — в нашем телеграм-канале.