Украина направила на подготовку к зиме $1,7 млрд из плановых $6,2 млрд

На подготовку к зиме Украина направила около $1,7 млрд — это примерно четверть от плановых $6,2 млрд, подсчитал ТАСС по данным кабмина страны.

Из этих средств $1,5 млрд поступило из госбюджета, $200 млн — из местных. Деньги предназначены на новые генерирующие мощности, резервы топлива и защитные сооружения для ТЭЦ и ТЭС, которые продолжают работать или были восстановлены.

По данным Минэнерго Украины, с марта 2026 года введено или восстановлено лишь 1,8 ГВт генерации вместо запланированных 6 ГВт. К концу августа запасы газа составили 9,6 млрд кубометров при минимальной потребности 13,2 млрд — около 72% от необходимого объема.

С учетом пополнения запасов из собственных источников Украине понадобится еще около $1 млрд для закупки газа на внешних рынках. Ранее депутат Ольга Василевская-Смаглюк передала слова премьера Сергея Корецкого о том, что финансовая дыра в бюджете составляет €49,5 млрд.