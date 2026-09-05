Экономика

Мерц заявил о потере Германией промышленных рабочих мест

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна утрачивает большое количество рабочих мест в промышленности, и этот процесс необходимо остановить. Слова главы правительства, прозвучавшие на мероприятии Христианско-демократического союза в Лангенхагене под Ганновером, приводит Die Zeit.

«Мы теряем в настоящий момент в большом объеме рабочие места в промышленности», — цитирует издание Мерца. Он подчеркнул, что Германия должна оставаться индустриальной страной. Отдельно канцлер упомянул кризис в Volkswagen, назвав его примером тяжелого положения автопрома ФРГ и Европы, и предостерег от дальнейшего сокращения рабочих мест.

Ранее, 3 сентября, Bloomberg сообщал, что Volkswagen планирует дополнительно сократить около 50 000 человек по всему миру в ходе реструктуризации, одобренной наблюдательным советом. Сокращения затронут и управленческие должности.

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