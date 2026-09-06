Максимальный больничный в 2027 году вырастет до 7,86 тыс. рублей в день

Максимальное пособие по временной нетрудоспособности в России с 2027 года увеличится до 7 860,27 рубля в день. Это более чем на 1 тыс. рублей превышает действующий в 2026 году лимит, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Повышение связано с увеличением предельной базы для начисления страховых взносов, которую учитывают при расчёте больничного. Размер выплаты зависит от среднего заработка и продолжительности страхового стажа работника.

На максимальную сумму могут претендовать работники со страховым стажем от восьми лет и соответствующим уровнем дохода, уточнил парламентарий.