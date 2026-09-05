Экономика

Инвестиции в строительство ЛНР достигли 151,1 млрд рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Вице-премьер ЛНР Светлана Подлипаева сообщила о...

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В строительство Луганской Народной Республики привлечено 151,1 млрд рублей инвестиций, что составляет 77,86% от общего объёма вложений. Данные на Восточном экономическом форуме озвучила вице-премьер региона Светлана Подлипаева, сообщает ТАСС.

Второй по значимости отраслью стала обрабатывающая промышленность: туда направлено 27,7 млрд рублей (14,3%). По словам Подлипаевой, строительство и обрабатывающая промышленность являются флагманами привлечения инвестиций в республику.

Остальные средства распределились следующим образом: сфера услуг получила 5,3 млрд рублей, добыча полезных ископаемых — 3,6 млрд, а торговля — 2,9 млрд рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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