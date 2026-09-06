Инфляция подняла стоимость АЭС «Аккую» с $20 млрд, заявил турецкий министр

Стоимость строящейся в Турции АЭС «Аккую» увеличилась с первоначальных $20 млрд из-за инфляции, заявил министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, передает Odatv.

С проектом «Аккую», по словам министра, Турция преодолела важный рубеж: уровень локализации превысил 50%, национальная промышленность начала поставлять продукцию для ядерного объекта, а страна получила ноу-хау. После ввода первого энергоблока атомная генерация обеспечит до 2,5% энергопотребностей Турции, а когда заработают все четыре блока, станция сможет полностью покрыть потребности Стамбула в электроэнергии.

Готовность второго реактора превышает 60%, третий и четвертый находятся на более ранней стадии. Цель — начать производство электроэнергии к концу 2026 года; также прорабатывается возможность создания дата-центра вместе с третьим и четвертым блоками. Анкара рассматривает партнеров для строительства новых АЭС, в том числе Россию, Канаду, Китай и Южную Корею, и планирует возвести еще восемь реакторов.

АЭС «Аккую» возводится на южном побережье Турции компанией АО «Аккую Нуклеар» (дочерняя структура «Росатома») на основании межправительственного соглашения. Проект включает четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+ мощностью 1200 МВт каждый, суммарная мощность — 4800 МВт. Накануне Байрактар сообщил, что запуск первого блока запланирован до конца года, а 22 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о завершении строительства первого блока и оценил стоимость в $24-25 млрд в текущих ценах.