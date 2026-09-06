АКИТ: атаки затронули около 2% ассортимента маркетплейсов

Атаки на логистические объекты маркетплейсов затронули лишь около 2% товаров в ассортименте площадок. Такую оценку привели в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), где заявили, что рынок электронной коммерции сохранит прежние темпы роста.

Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что пользователи продолжают активно оформлять заказы, а площадки справились с нагрузкой и не снизили качество обслуживания. По его словам, ни одна из платформ не стала пересматривать планы по выручке на текущий год.

Полные данные за август пока отсутствуют. В июле оборот онлайн-торговли достиг 1,2 трлн рублей — на 17% больше, чем годом ранее. В ассоциации считают этот показатель нормальным для месяца вне высокого сезона. Число заказов в июле выросло почти на 20% и составило 760 млн.

Совокупная доля крупных и специализированных площадок, включая маркетплейсы традиционной розницы, в структуре интернет-торговли достигает 69%. За первые семь месяцев 2026 года объем покупок россиян в интернете составил 8,4 трлн рублей, что на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля расходов на российские интернет-магазины и внутренние торговые платформы достигла 96,6%.