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"Вообще очумели": Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении

"Вообще очумели": Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении

Фото: открытые источники

В Киеве просят, чтобы Белоруссия "ни в коем случае не воевала" с Украиной, в то же время западные страны готовят и вооружают там "боевиков и экстремистов", утверждает президент РБ Александр Лукашенко.
Украина обратилась к Беларуси с предложением заключить пакт о ненападении.

"С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались". С другой западные страны продолжают готовить на Украине и вооружать "боевиков и экстремистов". "Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать", — сказал Лукашенко.

Минск с прошлой осени регулярно выступает с обвинениями в адрес Украины, утверждая, что та планирует нанести удар по территории Белоруссии. В последней с октября развернута совместная с Россией группировка войск, которая, по заверению Минобороны, выполняет "сугубо оборонительные задачи".

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