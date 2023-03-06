В Китае рассказали, что за дух из национальной легенды вселился в Джо Байдена

Китайский обозреватель Чжоу Сяомин заявил, что поведение администрации Байдена в вопросе теракта на "Северных потоках" напоминает китайскую легенду о трусливом чиновнике, чей дух вселился в его администрацию. Об этом пишет South China Morning Post.

Сяомин рассказал легенду о чиновнике Е Гуне, который был неравнодушен к драконам, поэтому украсил все свое жилище их изображениями. Одному из драконов польстил такой жест, и он решил нанесли чиновнику личный визит. Однако Е Гун, увидев дракона в реальной жизни, испугался и убежал.

"На самом деле, Е Гуну больше нравились изображения драконов, нежели чем сами драконы. Таким же образом, администрация Байдена проявляет интерес к расследованиям, связанными с другими, но никак не с ними, особенно когда могут быть раскрыты их же собственные ошибки", — говорится в публикации обозревателя.

Так, считают аналитики РИА Новости, колумнист попытался проиллюстрировать поведение Байдена и его подчиненных в вопросах подрыва газопроводов "Северный поток 1 и 2". США обвиняют Москву, но при этом весь мир уже понимает, что стоят за этим США.

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