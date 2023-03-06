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Так вот что с Байденом не так: в Китае рассказали, какой дух вселился в американского президента и чем это чревато

В Китае рассказали, что за дух из национальной легенды вселился в Джо Байдена
Так вот что с Байденом не так: в Китае рассказали, какой дух вселился в американского президента и чем это чревато

Фото: ТАСС

Китайский обозреватель Чжоу Сяомин заявил, что поведение администрации Байдена в вопросе теракта на "Северных потоках" напоминает китайскую легенду о трусливом чиновнике, чей дух вселился в его администрацию. Об этом пишет South China Morning Post.

Сяомин рассказал легенду о чиновнике Е Гуне, который был неравнодушен к драконам, поэтому украсил все свое жилище их изображениями. Одному из драконов польстил такой жест, и он решил нанесли чиновнику личный визит. Однако Е Гун, увидев дракона в реальной жизни, испугался и убежал.

"На самом деле, Е Гуну больше нравились изображения драконов, нежели чем сами драконы. Таким же образом, администрация Байдена проявляет интерес к расследованиям, связанными с другими, но никак не с ними, особенно когда могут быть раскрыты их же собственные ошибки", — говорится в публикации обозревателя.

Так, считают аналитики РИА Новости, колумнист попытался проиллюстрировать поведение Байдена и его подчиненных в вопросах подрыва газопроводов "Северный поток 1 и 2". США обвиняют Москву, но при этом весь мир уже понимает, что стоят за этим США.

Ранее ProKazan сообщал, что американский президент Джо Байден не нашел человека для рукопожатия на встрече со СМИ.

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