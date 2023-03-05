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Американский президент Джо Байден не нашел человека для рукопожатия на встрече со СМИ

Президент США Байден не нашел человека для рукопожатия на встрече с журналистами
Американский президент Джо Байден не нашел человека для рукопожатия на встрече со СМИ

Фото: fbm.ru

Президент США Джо Байден подошел к журналистам в Вашингтоне с протянутой для рукопожатия рукой, но не нашел, кому ее подать. На инцидент указала газета New York Post (NYP).

Байден искал человека для приветствия, но так и не нашел его. Но дальше было еще хуже. Услышав первый вопрос от журналистов, американский лидер взмахнул руками и завершил встречу с прессой.

"Байден ошеломил журналистов: вскинул руки вверх и ушел к ожидающему его вертолету Marine One", — отмечается в публикации издания.

Газета уточнила, что журналисты спросили Байдена об отношениях с КНР после заявлений Вашингтона о происхождении коронавируса.

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