Уже в начале 2023 года Армия Россия пойдет масштабными штурмами на позиции ВСУ, чтобы освободить всю ДНР и перейти к другим регионам Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба изданию OSN-media.

Кулеба заключил, что российские военные захватят немало украинских земель, на что указывают намерения Москвы.

По мнению министра, ВС РФ не остановятся и сделают все, чтобы отдалить линию соприкосновения в рамках спецоперации как можно дальше от границ России к Киеву.

ВСУ активно готовятся отражать атаки, подчеркнул Кулеба. Аналитики же считают, что масштабное наступление ВС РФ станет "судным днем" для киевского режима.

