Новости мира
· Служба новостей

"Судный день" для Украины: Россия в ближайшее время пойдет в крупное наступление

"Судный день" для Украины: Россия в ближайшее время пойдет в крупное наступление

Фото: pikabu.ru

Уже в начале 2023 года Армия Россия пойдет масштабными штурмами на позиции ВСУ, чтобы освободить всю ДНР и перейти к другим регионам Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба изданию OSN-media.

Кулеба заключил, что российские военные захватят немало украинских земель, на что указывают намерения Москвы.

По мнению министра, ВС РФ не остановятся и сделают все, чтобы отдалить линию соприкосновения в рамках спецоперации как можно дальше от границ России к Киеву.

ВСУ активно готовятся отражать атаки, подчеркнул Кулеба. Аналитики же считают, что масштабное наступление ВС РФ станет "судным днем" для киевского режима.

Следующая новость ↓

Популярное

Происшествия

день назад

Тело доставят со дня на день: в боях в Кременской области ЛНР погиб житель Татарстана связист-контрактник Александр Долгов

Редакция помогает

день назад

Скидки, качество и экзотика: куда казанцам ехать за покупками для новогоднего стола

https://egeturbo.ru/eng

Новости мира

день назад

Forbes: войска ВС Украины готовят четвёртое большое наступление зимой, названо и место

Редакция помогает

2 дня назад

Стало известно, что подарят казанцам на 2023 год

Профи - репетитор сайты

Новости России

день назад

Украинские вояки "под кайфом" устали геройствовать и сдались в плен в невменяемом состоянии

Новости России

4 часа назад

Генерал Гурулев призвал россиян приготовиться к ударам ВСУ по всей стране

Общество

день назад

"Погибли не от вражеской пули": в Татарстане простились с двумя мобилизованными, погибшими в ДТП по пути с грузом

Новости России

18 часов назад

В Херсоне "благодарные пациенты" и коллеги сдали СБУ дантистов, которые лечили весь город

Новости России

день назад

Никита Михалков показал, чем именно накачивают националистов ВСУ перед безумной атакой
Новости Казани
час назад

В Татарстане с января подорожают детский и социальный проездные билеты

В Татарстане с января подорожают детский и социальный проездные билеты

Новости мира

час назад

"Судный день" для Украины: Россия в ближайшее время пойдет в крупное наступление

Редакция помогает

день назад

Ночная Казань: где молодым танцевать на барных стойках, а людям по-старше посидеть с уютом

Экономика

2 часа назад

Зачислить зарплату на карты разных банков единым реестром можно с новым сервисом Сбера

Новости мира

3 часа назад

В Польше заявили, что Зеленский уже продал Украину Дуде за спасение после победы России
В Казани в одной из квартир на Даурской нашли труп молодого парня с пакетом на голове

Новости России

4 часа назад

Госдума РФ одобрила закон о защите русского языка от иностранных слов - как это может работать?

Новости России

4 часа назад

Украинские военные "подставились" под удар ВС РФ из-за света фонариков

Экономика

4 часа назад

Сбербанк финансирует строительство жилого комплекса Алтын Яр в Казани
Новые ФСБУ: казанским бухгалтерам серьезно усложнили жизнь - разобрались, как избежать ошибок